വിധിയിൽ വ്യക്തതയില്ല; ശബരിമലയില്‍ യുവതീപ്രവേശം അനുവദിക്കേണ്ടെന്ന് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സുപ്രീംകോടതി വിധിയില്‍ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ ശബരിമലയില്‍ നിലവില്‍ യുവതീപ്രവേശം അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സിപിഎം. ജഡ്ജിമാര്‍ക്കിടയില്‍ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ ധൃതിപിടിച്ചുള്ള തീരുമാനം സര്‍ക്കാര്‍ എടുക്കേണ്ടെന്നും സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു. സർക്കാരിന്റെ നിലപാടും ഇതുതന്നെ. യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നു പറയാൻ പരിമിതികളുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷ നൽകില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശബരിമല വിധി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ നീക്കം മുന്നിൽ കാണണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്. കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് സംഘപരിവാർ‌ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നതുപോലുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കരുതെന്ന അഭിപ്രായം നേതാക്കൾ പങ്കുവച്ചു. യുവതീപ്രവേശമാകാമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നതിലൂടെ വിശ്വാസി സമൂഹം പാർട്ടിയിൽനിന്ന് അകന്ന സാഹചര്യവും യോഗം വിലയിരുത്തി.

വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതു വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്നും എതിരാളികൾ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനു ശ്രമിക്കുമെന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നു. യുവതികൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പോകണമെങ്കില്‍ കോടതി വിധി സമ്പാദിക്കട്ടെയെന്നാണ് സിപിഎം നിലപാട്. അതേസമയം, ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശം ലീംഗനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്നും, സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും തുല്യനീതി എന്ന മുന്‍നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ലെന്നും സിപിഎം നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന വിധി വന്നപ്പോൾ ആവേശത്തോടെ പ്രതികരിച്ച സിപിഎം നേതൃത്വം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു. വിശ്വാസികളെ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ തിരിക്കാൻ ബോധപൂര്‍വ്വം നടക്കുന്ന ശ്രമം ഇനി വിലപ്പോകില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്റെ പ്രതികരണം. ശബരിമലയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതികൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകാനാകില്ലെന്നു ദേവസ്വംമന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും വ്യക്തമാക്കി.

വിധിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വന്നശേഷം സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം. വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ എതിർപ്പും പരിഗണിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് ആയുധം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി. വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് നിയമോപദേശം. കർശന നടപടികളിലേക്കു പോകേണ്ടതില്ലെന്നു പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുവതികൾ ദർശനത്തിനായി എത്തുകയാണെങ്കിൽ നിലയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെക്ക് പോയിന്റുകളിൽവച്ച് മടക്കി അയയ്ക്കാനാണ് വാക്കാലുള്ള നിർദേശം. പ്രതികരണങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നും വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറത്തുവരരുതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിനിധികളോടും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞവർഷം ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷേധ വേലിയേറ്റത്തിൽ വലിയ സമ്മർദം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന പൊലീസിനും സർക്കാർ നിലപാട് ആശ്വാസമാണ്. മണ്ഡലമകരവിളക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനകാലത്ത് ശബരിമലയിലും പരിസരപ്രദേശത്തും 10,017 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വനിതാ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനമുണ്ട്. സർക്കാർ നിർദേശമനുസരിച്ച് സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. പ്രതിഷേധങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പൊലീസിന്റെ എണ്ണം ഘട്ടംഘട്ടമായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

