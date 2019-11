പിഴത്തുക വർധിപ്പിച്ചത് അപകടങ്ങൾ കുറച്ചു; മരണ നിരക്കിൽ 12.28% കുറവ്

തിരുവനന്തപുരം∙മോട്ടർ വാഹനങ്ങളുടെ നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പിഴത്തുക വർധിപ്പിച്ചതോടെ റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിൻറെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത് 321 പേരാണ്. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 314. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒക്ടോബറിൽ 291 പേരാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ മരിച്ചത് 266 പേർ.

കഴിഞ്ഞവർഷം സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത് 635 പേരാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം രണ്ടു മാസങ്ങളിൽ മരിച്ചത് 557 പേരാണ്. മരണ നിരക്കിലെ കുറവ് 12.28 ശതമാനമാണ്. പിഴത്തുക ഉയർന്നതോടെ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതും, മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതും അപകടമരണങ്ങൾ കുറച്ചതായി മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ പിഴത്തുക ഉയർത്താനായിരുന്നു കേന്ദ്രനിർദേശം. എന്നാൽ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്ര മോട്ടര്‍ വാഹന നിയമപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിയമ ലംഘനങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിങ് നിരക്ക് ഒക്ടോബർ 23ന് മന്ത്രിസഭായോഗം കുറച്ചു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തില്‍പെടാത്ത മറ്റു നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്കു കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ച ഉയര്‍ന്ന പിഴത്തുക നല്‍കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാല്‍ 6 മാസം തടവും 10,000 രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ 15,000 രൂപ പിഴയും രണ്ടു വര്‍ഷം തടവും. ലൈസന്‍സില്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാല്‍ 5000 രൂപയാണ് പിഴ. സീറ്റ് ബൈല്‍റ്റില്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാല്‍ 1000 രൂപയായിരുന്നത് 500 രൂപയായി കുറച്ചു. ഹെല്‍മറ്റില്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാല്‍ 1000 രൂപ പിഴയായിരുന്നത് 500 രൂപയാക്കി.



അമിത വേഗം: പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായാണെങ്കില്‍ ലൈറ്റ് മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിളുകള്‍ക്ക് 1000 രൂപ മുതല്‍ 2000 രൂപ വരെയായിരുന്നു പിഴ. ഇത് 1500 രൂപയായും, മീഡിയം - ഹെവി വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് 2000 മുതല്‍ 4000 രൂപ വരെയുള്ളത് 3000 രൂപയായും നിജപ്പെടുത്തി. ആംബുലന്‍സ്, ഫയര്‍ സര്‍വീസ് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് 10000 രൂപ എന്നത് 5000 രൂപയായി കുറച്ചു.



അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്: (മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം) കുറഞ്ഞത് 1000രൂപ, കൂടിയത് 5000 രൂപ എന്നത് പൊതുവായി 2000 രൂപയും സാമുഹ്യസേവനവും എന്നാക്കി നിശ്ചയിച്ചു. കുറ്റം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ 10000 രൂപ പിഴ എന്നത് 5000 രൂപയും സാമൂഹ്യ സേവനവും എന്നാക്കി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. മത്സര ഓട്ടം ആദ്യകുറ്റത്തിന് 10000രൂപ എന്നത് 5000 രൂപയായി കുറച്ചു.



