പൗരന്മാരോടു പെരുമാറേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല: ശിവകുമാറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ.ശിവകുമാറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി സുപ്രീംകോടതി. ‘സ്വന്തം പൗരന്മാരോട് പെരുമാറേണ്ട രീതി ഇതല്ലെന്ന്’ വിമർശനമുന്നയിച്ച ശേഷമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി. ഇഡിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ ആവശ്യം ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ.എഫ്.നരിമാൻ, എസ്.രവീന്ദ്ര ഭട്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണു തള്ളിയത്.



ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വിധി വായിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അത് അനുസരിക്കാൻ പറയുക– ശബരിമല യുവതീപ്രവേശത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിധി പരാമർശിച്ച് ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ പ്രതികരിച്ചു. ഹർജികൾ തള്ളണമെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് നരിമാന്‍ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിലപാടെടുത്തത്. തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാമർശം മാറ്റണമെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അഭ്യർഥിച്ചു. ഇക്കാര്യവും കോടതി നിരസിച്ചു.



സെപ്റ്റംബർ 3ന് അറസ്റ്റിലായ ഡി.കെ.ശിവകുമാറിന് ഒക്ടോബർ 23നാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. തെളിവുകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കൈവശമാണെന്നിരിക്കെ, ശിവകുമാറിന് അവ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജാമ്യം നൽകിയാൽ ശിവകുമാർ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുമെന്നും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നായിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ വാദം. കർണാടകയില്‍നിന്ന് ‍ഏഴു തവണ എംഎൽഎയായിട്ടുള്ള ശിവകുമാർ കോടികളുടെ ഹവാല ഇടപാടുകളും നികുതിവെട്ടിപ്പും നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലായിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടി.



