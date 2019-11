തിരുവനന്തപുരം∙ യുവതിപ്രവേശ വിധിക്കു സ്റ്റേയില്ലെങ്കിലും യുവതികളെത്തിയാല്‍ വിധിയിലെ സങ്കീര്‍ണത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവേശനം തടയാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചന. വിധിയെപ്പറ്റി സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനോട് തന്നെ നിയമോപദേശം തേടാനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. വിധിയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന ്സര്‍ക്കാര്‍ ആരായും. തുടര്‍ നടപടികള്‍ ഇന്ന് ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ചര്‍ച്ചയാകും.

യുവതിപ്രവേശത്തിന്‍ മേലുള്ള പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജിയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാതെയും വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാതെയും വിശാല ബെഞ്ചിലേക്കു വിഷയം പോയതോടെയാണ് സര്‍ക്കാരിന് ആശയകുഴപ്പമുണ്ടായത്. വിധിയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് മാത്രം പ്രതികരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി നിയമോപദേശം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് സമീപനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ജയദീപ് ഗുപ്തയോട് തന്നെ നിയമോപദേശം തേടാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. അന്തിമമവിധി വരുന്നത് വരെ യുവതി പ്രവേശം തടഞ്ഞ് എങ്ങനെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാമെന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ആലോചന. ഇതിനായി നിയമപരമായ പഴുതുകള്‍ കണ്ടെത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവും സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുക. വിധിയില്‍ സ്റ്റേ ഇല്ലാത്തതില്‍ ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നില്‍ കാണുന്നുണ്ട്.



ഇവരെ പമ്പയില്‍ തടയാന്‍ തന്നെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. വിധിയില്‍ സങ്കീര്‍ണയുണ്ടെന്നും വ്യക്തത വേണമെന്നും ദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നവരെ പൊലീസ് അറിയിക്കും. വ്യക്തതത വേണെങ്കിലും ദര്‍ശനം നടത്തേണ്ടവര്‍ക്കു കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നുള്ള സമീപനവും സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചേക്കും. വിധിയില്‍ വ്യക്തത തേടി ആരെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതിയെ തന്നെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സര്‍ക്കാര്‍ കാണുന്നുണ്ട്.

ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാണ് സര്‍ക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലം കടന്നുപോകാന്‍ വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ക്ക് തയാറാകണമെന്നാണ് ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളിലെ പൊതുവികാരം. പുതിയ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍ായി എന്‍ വാസു ഇന്ന് ചുമതലേല്‍ക്കാനിരിക്കെ അവരുടെ നിലപാടും സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കും.

English Summary: Kerala Govt to Consult Legal Experts on Supreme Court's Sabarimala Verdict, Says CM Pinarayi Vijayan