മറാത്തി ഗായിക ഗീതാ മാലി കാറപകടത്തിൽ മരിച്ചു

താനെ∙ മാറാത്തി പിന്നണി ഗായിക ഗീതാ മാലി കാറപകടത്തിൽ മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. രണ്ടു മാസത്തെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം തിരികെയെത്തിയ ഗീതാ മാലിയും ഭർത്താവ് വിജയ്‌യും നാസിക്കിലെ വീട്ടിലേക്കു പോകും വഴിയാണ് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്നിനാണ് സംഭവം. റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഗീതയേയും ഭർത്താവിനെയും ഷാപൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഗായിക മരിക്കുകയായിരുന്നു.



അപകടത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് രണ്ടു മാസത്തെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് അറിയിച്ച് ഇവർ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഒരു സെൽഫി പോസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമകൾക്കു പുറമേ സംഗീത ആൽബങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും ഗീത പാടിയിരുന്നു.

English Summary : Marathi Singer, On Way Home After Trip Abroad, Killed In Road Accident