ബൈഡൻ അധികാരക്കൊതി മൂത്ത പേപ്പട്ടി, തല്ലിക്കൊല്ലണം: ഉത്തര കൊറിയ

സോള്‍∙ അമേരിക്കന്‍ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ അധികാരക്കൊതി മൂത്ത പേപ്പട്ടിയാണെന്നും തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്നും ഉത്തര കൊറിയ. യുഎസ് പ്രഡിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉത്തര കൊറിയൻ നയങ്ങൾക്കതിരെ ബൈഡൻ രംഗത്തു വന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് കൊറിയയുടെ പ്രതികരണം. ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോൺ ഉന്നിനെ കൊലപാതക സ്വേച്ഛാധിപതിയെന്നു ബൈഡൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ പ്രതികരണമെന്നാണ് സൂചന.

'കാക്ക എത്ര കുളിച്ചാലും വെളുക്കില്ല. ഡിപിആർകെ(ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്ലബിക് ഓഫ് കൊറിയ)യുടെ പരമോന്നത നേതൃത്വത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ആരാണെങ്കിലും എവിടെയുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ നിഷ്കരുണം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ചിന്തിക്കാതെ ഉന്നയിച്ച പ്രസ്താവനകളുടെ പേരിൽ ശ്മശാനത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും', കൊറിയയുടെ കേന്ദ്ര വാർത്താ ഏജൻസി പറഞ്ഞു.

ബൈഡനെ പോലുള്ള പേപ്പട്ടികളെ അഴിച്ചുവിട്ടാൽ അത് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കും. അധികം താമസിക്കാതെ ഇവരെപ്പോലുള്ളവരെ അടിച്ചുകൊല്ലണം. അത് യുഎസിനും ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്യൂവെന്നും കൊറിയ പറഞ്ഞു. 2020 ലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥിയാണ് ജോ ബൈഡൻ.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങളിൽ ട്രംപിന്റെ ഉത്തര കൊറിയൻ നിലപാടുകളെ ബൈഡൻ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ട്രംപിന്റേത് നയതന്ത്ര പരാജയമാണെന്നും അത് അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ സുരക്ഷയെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിക്കും ക്രൂരമായ ഭരണകൂടത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ട്രംപ് ഒഴികഴിവുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൊറിയയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ ബൈഡന്റെ പ്രചരണ വിഭാഗം മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തി. ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തുടരുന്നതിനോടാണ് ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് എന്നും താൽപര്യമെന്നും അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.

ട്രംപിന്റെ നിലവിലെ ഉത്തര കൊറിയൻ നിലപാടുകളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ പ്രസ്താവനകൾ. വിനാശകരമായ പാതയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കിമ്മും ട്രംപും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ കൊറിയ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ആണവായുധ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പട്ട് ഇരു നേതാക്കളും മൂന്നു തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ കൊറിയയുടെ പ്രസ്താവന നിലവിലെ ഭരണകൂടവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനായി ഒരു ചെറിയ ജാലകം തുറന്നിടാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ബൈഡനെതിരെ ഇതാദ്യാമായല്ല ഉത്തര കൊറിയ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നത്. കിമ്മിനെ സ്വേച്ഛാധിപതിയെന്നു വിളിച്ചതിന് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ബൈഡനെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള വിഡ്ഢിയെന്ന് വിളിച്ച് ഉത്തര കൊറിയ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ ട്രംപും പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഇതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട്, ഒരു സഹ അമേരിക്കക്കാരനെ എതിർക്കാൻ ഒരു വിദേശ സ്വേച്ഛാധിപതിയോടൊപ്പമാണെന്ന വിമർശനത്തെ ട്രംപ് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു.

