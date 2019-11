1175 കോടി വീതം പിഴ; റാൻബാക്സി മുൻ ഉടമകൾ കുറ്റക്കാർ: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ മരുന്നു നിർമാതാക്കളായ റാൻബാക്സിയുടെ മുൻ ഉടമകളായ മൽവീന്ദർ സിങ്ങും ശിവീന്ദർ സിങ്ങും കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ കുറ്റക്കാർ. ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ ദായിച്ചി സാംഗ്യോ നൽകിയ കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി. കേസിൽ ഇവര്‍ സ്ഥാപിച്ച ഫോർട്ടിസ് ഹെൽത്ത്കെയറും കുറ്റക്കാരാണെന്നു കണ്ടെത്തി. പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇരുവരും 1,175 കോടി രൂപ വീതം പിഴയൊടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, ജയിലിലടച്ചത്.



ക്രമക്കേടുകളുടെ പേരിൽ ജാപ്പനീസ് മരുന്നു നിർമാതാക്കളായ ദായിച്ചി, മൽവീന്ദർ സിങ്ങിനും ശിവീന്ദർ സിങ്ങിനും എതിരെ കേസ് നൽകുകയായിരുന്നു. വസ്തുതകൾ മറച്ചുവച്ച് റാൻബാക്സി കമ്പനി വില്‍പന നടത്തിയ ഇരുവരും 2,600 കോടിയോളം രൂപ പിഴയടയ്ക്കണമെന്ന് സിംഗപ്പൂർ കോടതി നേരത്തേ വിധിച്ചിരുന്നു. 740 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദായിച്ചിയുമായുള്ള തർക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇരുവരും കമ്പനിക്ക് 2,562 കോടി രൂപ നൽകണമെന്ന് 2016ൽ വിധിയുണ്ടായി.



സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടിവരുമെന്ന് ഈ വർഷം ആദ്യം സുപ്രീം കോടതി സിങ് സഹോദരങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. 2008ലാണ് കോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ള റാൻബാക്സി ലബോറട്ടറീസ് ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ ദായിച്ചി സാംഗ്യോയ്ക്കു വിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിൽപന സമയത്തു പലകാര്യങ്ങളും ഇവർ മറച്ചുവച്ചിരുന്നതായി ദായിച്ചി പിന്നീടു പരാതി ഉന്നയിച്ചു. യുഎസ് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റാൻബാക്സിയുടെ നിർമാണ പ്ലാന്റുകളിൽ നിരവധി സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.



2018ൽ ഫോർട്ടിസ് ഹെൽത്ത്കെയറിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനം ഇരുവരും രാജിവച്ചു. പിന്നാലെ സഹോദരനെതിരെ പരാതിയുമായി ശിവീന്ദർ സിങ് തന്നെ രംഗത്തെത്തി. ഒരുമിച്ചു നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായ ആര്‍എച്ച്സി ഹോൾഡിങ്, റെലിഗേർ, ഫോർട്ടിസ് എന്നിവയിൽ സഹോദരന്റെ ദുർഭരണമാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഫോർട്ടിസ് കമ്പനിക്ക് 403 കോടി രൂപ സിങ് സഹോദരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് സെബിയും ഉത്തരവിട്ടു. ഫോർട്ടിസിന്റെ ഫണ്ടുകൾ വകമാറ്റിയെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി.



English Summary: Ranbaxy ex-promoters held guilty by SC of contempt of court in a case filed by Daiichi Sankyo