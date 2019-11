സംസ്ഥാനത്ത് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 700 കോടി: മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ

ആലപ്പുഴ ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 700 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്നു മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസവുമായാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും മരാമത്ത് റോഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം അനുസരിച്ച് ഉപരിതലത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ട റോഡുകളുടെ വിവരശേഖരണം അതതു ജില്ലകളിലെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനീയർമാർ നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേകമായി ഈ തുക കണ്ടെത്തി നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒരു വർഷം നിലനിൽക്കത്തക്കവിധം ശാസ്ത്രീയമായാണു നടത്തേണ്ടത്. റോഡുകൾ സ്ഥിരം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള ഇന്റർലോക് ടൈലുകൾ വിരിക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബർ 31 വരെ കാത്തിരിക്കാതെ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം നോക്കി ജോലികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ എൻജിനീയർമാർ നടപടിയെടുക്കണം. ചീഫ് എൻജിനീയർ മുതൽ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മേൽനോട്ടവും പരിശോധനയും ജാഗ്രതയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Rs 700 crore sanctioned for repair of roads says Minister