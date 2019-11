യുഎസിലെ സ്കൂളിൽ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്; 16 കാരൻ വധിച്ചത് രണ്ടു സഹപാഠികളെ

ലൊസാഞ്ചലസ് ∙ കലിഫോർണിയയിൽ 16 കാരനായ സ്കൂൾവിദ്യാർഥി പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ 2 സഹപാഠികൾ മരിച്ചു. മൂന്നു കുട്ടികൾക്കു പരുക്കേറ്റു. സ്വയം വെടിവച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കൊലപാതക കാരണം വ്യക്തമല്ല. തെക്കൻ കലിഫോർണിയയിലെ സൗഗസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പാണ് സംഭവം.



സ്കൂൾ ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന .45 കാലിബർ പിസ്റ്റൽ കൊണ്ട് സഹപാഠികൾക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്ത ശേഷം വിദ്യാർഥി സ്വയം വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയേറ്റ 16 ഉം 14 ഉം വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരിച്ചത്. നഥാനിയേൽ ബെർഹോ എന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് വെടിവച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നടക്കം പ്രതിയുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്.

സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച വിഡിയോയിൽ പ്രതി സഹപാഠികളെ വെടിവയ്ക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ്. ക്യാംപസിൽനിന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോയെന്ന് അധികൃതർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പരുക്കേറ്റവരെയും പ്രതിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്കൂളിൽ നാളെ ഒരു തമാശ നടക്കുമെന്ന് പ്രതിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ മറ്റു വിദ്യാർഥികളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചു. ‘ചില വിദ്യാർഥികൾ ഉടൻ തന്നെ സ്കൂൾകെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. മറ്റുള്ളവർ ക്ലാസ് മുറികൾക്കുള്ളിൽ അഭയം തേടി. ഞങ്ങൾ വേലിയിലൂടെ ഓടി. ഭാഗ്യവശാൽ അത് തുറന്നിരുന്നു. ക്യാംപസിൽ നിന്നു കഴിയുന്നത്ര ദൂരത്തെത്തി. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും സന്ദേശം അയയ്ക്കുകയും അവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇത് ഞങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുത്തി. അവർക്ക് അപകടകരമായ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ തെരുവിലൂടെ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറി’– ഒരു വിദ്യാർഥി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ദുരന്തത്തിൽ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും മുൻകരുതലെന്നോണം താൽക്കാലികമായി അടച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് തുറന്നു. ലൊസാഞ്ചലസിന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ്, 30 മൈൽ അകലെയുള്ള സൗഗസ് ഹൈസ്കൂളിൽ 2,400 വിദ്യാർഥികളുണ്ട്.

English Summary: Two teens are dead after a 16-year-old gunman shot 5 classmates and himself