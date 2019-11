ചിലർ നാവിട്ടടിക്കുന്നു: മമതയ്ക്കെതിരെ ബംഗാൾ ഗവർണർ

കൊൽക്കത്ത ∙ ചിലർ വെറുതേ നാവിട്ടടിക്കുന്നെന്നും പക്ഷേ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തന്നെ തടയാൻ അതിനാവില്ലെന്നും ബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗദീപ് ധൻഖർ. ഭരണഘടനാ പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ ബിജെപിയുടെ ശബ്ദമാകുന്നെന്ന് ഗവർണർക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി നടത്തിയ പരാമർശത്തിനു മറുപടിയായാണ് ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവന.



ഗവർണർ സമാന്തര സർക്കാർ നടത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന മമതയുടെ ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ വിസമതിച്ച ധൻഖർ, ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാ പന്തും കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ‘ബുൾബുൾ’ ചുഴലിക്കാറ്റിലെ നാശനഷ്ടത്തിനുള്ള ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തെച്ചൊല്ലി ഗവർണറും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന.

300 കിലോമീറ്റർ യാത്രയ്ക്ക് ഹെലികോപ്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് മറുപടി നൽകാതിരുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഗവർണർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കെല്ലാം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ താൻ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലെ ഫറക്കയിലേക്ക് പോകാനാണ് ഗവർണർ ഹെലിക്കോപ്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ടാം വട്ടമാണ് ഹെലികോപ്ടർ വേണമെന്ന ഗവർണറുടെ ആവശ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തള്ളിയത്. ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നാദിയ ജില്ലയിലെ ശാന്തിപുരിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഗവർണർ ഹെലികോപ്റ്റർ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യത്തേത്.

ഗവർണറുടെ ആവശ്യത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അസംബന്ധം എന്നും പൊതുമുതലിന്റെ ദുർവിനിയോഗമെന്നുമാണ്.

