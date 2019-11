പഞ്ചാബിൽ വിളകൾ കത്തിക്കാത്ത കർഷകർക്ക് 19 കോടി; കള്ളമെന്ന് കർഷകർ

ചണ്ഡീഗഡ്∙ വയൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കാത്ത 29,343 കർഷകർക്ക് 19.09 കോടിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്തെന്ന് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ. ബസുമതി അല്ലാത്ത വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ പ്രധാനകാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായി പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും കാർഷികാവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതു തടയാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കമാണിതെന്നാണു സൂചന. അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കാത്ത കർഷകർക്ക് ഒരേക്കറിന് 2500 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒരു കർഷകന് 6,500 രൂപ വീതം സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരോരുത്തരുടെയും കൃഷി ഇടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അനുസരിച്ച് തുകയിനത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ഫീൽഡ് ഒാഫിസർമാർ നൽകിയ പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ടവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടു പണം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബ് കൃഷിവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കഹാൻ സിങ് പന്നു പറഞ്ഞു. 85,000ത്തോളം അപേക്ഷകർക്കു പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ ലിഭിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ 30 ആണ്. വിളകൾ കത്തിക്കാതിരുന്നാൽ കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 19 കോടിയോളം രൂപ വിതരണം ചെയ്തെന്ന സർക്കാർ വാദം പച്ചക്കള്ളമാണെന്നാണ് ഭട്ടിൻഡയിലെ കർഷക സംഘടന പറഞ്ഞത്. വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കർഷകർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതിയെ സർക്കാർ തെറ്റിധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.

അതേസമയം ന്യൂഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഒൻപതു ദിവസമായി തലസ്ഥാനത്തെ എക്യുഐ അപകടകരമാണെന്നു സ്കൈമെറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഡൽഹിക്കു സമീപത്തെ പ്രദേശങ്ങളിലും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശമാണ്. ലോധി റോഡിൽ 660, ഫരീദാബാദിൽ 708, പശ്ചിംവിഹാറിൽ 629 എന്നിങ്ങനെയാണ് എക്യുഐ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഐക്യു എയർ വിഷ്വലിന്റെ തത്സമയ വായു നിലവാര റാങ്കിങ് റിപ്പോർട്ടിന്, രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് അപകടകരമായ ഇപ്പോഴത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.

ഡൽഹിയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ദീപാവലി വാരാന്ത്യം മുതൽ ക്രമാനുഗതമായി വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിള അവശിഷ്ടം കത്തിക്കുന്നതാണു മലിനീകരണത്തിനു കാരണമെന്ന് ഡൽഹി ആരോപിക്കുന്നു.



