ഡൽഹി, ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരം; ആദ്യ പത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരം ഡൽഹിയാണെന്നു സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന ഏജൻസി സ്കൈമെറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഇവരുടെ കണക്കനുസരിച്ചു തലസ്ഥാനത്തെ വായു ഗുണ നിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) 527. എക്യുഐ 161 ഉള്ള കൊൽക്കത്ത പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും എക്യുഐ 153 ഉള്ള മുംബൈ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ലഹോറാണ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്– എക്യുഐ 234. പാക്കിസ്ഥാനു പുറമെ, ചൈന, വിയറ്റ്നാം, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.

ഒൻപതു ദിവസമായി തലസ്ഥാനത്തെ എക്യുഐ അപകടകരമാണെന്നു സ്കൈമെറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഡൽഹിക്കു സമീപത്തെ പ്രദേശങ്ങളിലും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശമാണ്. ലോധി റോഡിൽ 660, ഫരീദാബാദിൽ 708, പശ്ചിംവിഹാറിൽ 629 എന്നിങ്ങനെയാണ് എക്യുഐ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഐക്യു എയർ വിഷ്വലിന്റെ തത്സമയ വായു നിലവാര റാങ്കിങ് റിപ്പോർട്ടിന്, രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് അപകടകരമായ ഇപ്പോഴത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.

മലിനീകരണ തീവ്രതയെ തുടർന്നു പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി (ഇപിസിഎ) വ്യാഴാഴ്ച സ്കൂളുകളും ശുദ്ധമായ ഇന്ധനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ദീപാവലി വാരാന്ത്യം മുതൽ ക്രമാനുഗതമായി വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിള അവശിഷ്ടം കത്തിക്കുന്നതാണ് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ഡൽഹി ആരോപിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ഡൽഹിയെ ഗ്യാസ് ചേംബർ എന്നാണു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കേന്ദ്രവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട സുപ്രീംകോടതി, കേജ്‌രിവാൾ സർക്കാരിനെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. നവംബർ നാലു മുതൽ 15 വരെ ഇരുചക്ര വാഹന നിയന്ത്രണം വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. സംരംഭത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കോടതിയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

