പനജി ∙ ഡൽഹിയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഗോവ ഡിജിപി പ്രണബ് നന്ദ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നു മരിച്ചു. ഇന്നു പുലർച്ചെയായിരുന്നു മരണമെന്ന് ഐജി ജസ്പാൽ സിങ് അറിയിച്ചു.



1988 ബാച്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രണബ് നന്ദ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണു ഗോവ ഡിജിപി ആയി ചുമതലയേറ്റത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സുന്ദരി പുതുച്ചേരി ഡിജിപി ആയിരുന്നു. ഡിജിപി ആകുന്നതിനു മുൻപ് പ്രണബ് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലായിരുന്നു.

English Summary: Goa Top Cop, On Official Visit To Delhi, Dies Of Cardiac Arrest