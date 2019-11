കൊച്ചി ∙ പക്ഷിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാവിക സേനയുടെ മിഗ് 29 യുദ്ധ പരിശീലന വിമാനം തകർന്നു വീണു. ഗോവയിലെ വെർണയിൽ ഇന്നു രാവിലെ 11:45നായിരുന്നു സംഭവം. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പൈലറ്റുമാരും രക്ഷപ്പെട്ടതായി നാവികസേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

വെർണയിൽ ഒരു പള്ളിക്കു സമീപം തുറസായ സ്ഥലത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആളപായമോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇല്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: MiG-29K fighter aircraft crashes soon after take off in Goa, pilots eject safely