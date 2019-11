ടെലികോം പ്രതിസന്ധി: ഒരു കമ്പനിയും പൂട്ടേണ്ടി വരില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത കാരണം ഒരു കമ്പനിയും പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. മൊബൈൽ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ വോഡഫോൺ ഐഡിയയെയും ഭാരതി എയർടെല്ലിനെയും കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി.

സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുപ്രകാരം സർക്കാരിന് ലൈസൻസ്, സ്പെക്ട്രം ഫീസ് കുടിശിക നൽകാനായി വൻ തുക നീക്കിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നതോടെയാണ് എയർടെലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും ജൂലൈ–സെപ്റ്റംബർ ത്രൈമാസത്തിൽ ഭീമമായ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.



‘ഒരു കമ്പനിയും പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യം. മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കായി നിയോഗിച്ച സെക്രട്ടറിമാരുടെ സമിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല’– ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കമ്പനികൾ ടെലികോം–ഇതര വരുമാനം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുള്ള മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനമാണു സർക്കാരിനു ഫീസായി നൽകേണ്ടതെന്നു സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. ദീർഘകാലമായുള്ള കേസിൽ വിധി വന്നതോടെ കുടിശികയും അതിനുള്ള പിഴയും പലിശയുമായി എയർടെൽ 62,187.73 കോടി, വോഡഫോൺ ഐഡിയ 54,183.9 കോടി, ബിഎസ്എൻഎൽ–എംടിഎൻഎൽ 10,675.18 കോടി എന്നിങ്ങനെ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണു ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്.

ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നും ഇവിടെ തുടരാൻ പ്രയാസമാണെന്നും വോഡഫോൺ ആഗോള മേധാവി നിക് റീഡ് പറഞ്ഞതായി വാർത്തകൾ വന്നതു വിവാദമായി. സർക്കാർ എതിർപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ, തന്റെ വാക്കുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണെന്നു നിക് റീഡ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Want No Company To Shut Operations: Finance Minister On Telecom Stress