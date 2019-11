പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഉന്നമിടുന്നു: വിമർശനവുമായി യുഎസ് കമ്മിഷൻ

വാഷിങ്ടന്‍∙ അസമിലെ ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിനെതിരെ വിമർശനമുന്നയിച്ച് യുഎസ്‍സിഐആർഎഫ് (യുഎസ് കമ്മിഷന്‍ ഓൺ ഇന്റർനാഷനൽ റിലിജ്യസ് ഫ്രീ‍ഡം). ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റര്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും മുസ്‍ലിം വിഭാഗക്കാരെ ഒരു രാജ്യത്തെയും പൗരന്മാരല്ലാതാക്കുകയാണെന്നും കമ്മിഷൻ ആരോപിച്ചു. എൻആർസിയിൽ ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര സംഘടനകള്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അസമിലെ ബംഗാളി മുസ്‌ലിം വിഭാഗക്കാരുടെ പൗരത്വം നഷ്ടമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന രീതിയാണിത്. നടപടിയിലൂടെ വലിയ വിഭാഗം മുസ്‍ലിം മതക്കാർക്കും പൗരത്വം നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആശങ്കയെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിൽ പേരുള്ളവർ മാത്രമാണ് യഥാർഥ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെന്നാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാട്. 2013 ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻആർസി നടപടികൾ കേന്ദ്രസർക്കാര്‍ ആരംഭിച്ചത്. ഇതോടെ യഥാർഥ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അസമിലെ 33 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് എൻആർസി അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതുപ്രകാരം 1.9 ദശലക്ഷം പേർക്കു പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഇന്ത്യയിലെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം താഴേക്കാണെന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് എൻആർസിയെന്നും വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടില്‍ പരാമർശമുണ്ട്. ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിലൂടെ മുസ്‍ലിം വിരുദ്ധ ചായ്‍വാണു പ്രകടമാകുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വത്തിൽ മതപരമായ പരിശോധനയാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായാണ്. എന്നാൽ മുസ്‍ലിം വിഭാഗക്കാരെ പുറന്തള്ളുകയാണ്– യുഎസ്‍സിഐആർഎഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പോളിസി അനലിസ്റ്റ് ഹാരിസൺ അക്കിൻസാണ് യുഎസ്‍സിഐആർഎഫിനു വേണ്ടി റിപ്പോർ‌ട്ട് തയാറാക്കിയത്.



20–ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ബംഗ്ലദേശിൽനിന്നും വൻ തോതിൽ അസമിലേക്കു ജനങ്ങൾ കുടിയേറുന്നുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് എൻആർസി തയാറാക്കുന്നതെന്നാണു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: USCIRF has alleged that NRC in Assam is a tool to target religious minorities and to render Muslims stateless