ന്യൂഡൽഹി∙ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് ജെഎൻയു വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേസ്. ജെഎൻയു അധികൃതരുടെ പരാതിയിലാണു നടപടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ക്യാംപസിനുള്ളിലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രതിമയും വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഓഫിസും അലങ്കോലമാക്കി എന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ പരാതി.

സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ 7 വിദ്യാർഥികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികളെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രതിഷേധിച്ചു.

English Summary : Case against JNU students for causing damage to public properties