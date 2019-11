ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യം തള്ളിയ വിധിയിൽ ഗുരുതര പിഴവ്; വിവാദത്തിലായി കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐഎന്‍എക്സ് മീഡിയ അഴിമതിക്കേസില്‍ പി.ചിദംബരത്തിന്‍റെ ജാമ്യം തള്ളിയ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി വിധിയില്‍ ഗുരുതര പിഴവുകള്‍. ഐ‌എന്‍എക്സ് ഇടപാടുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു കേസിലെ ജാമ്യം തള്ളിയ ഉത്തരവിലെ ഭാഗങ്ങള്‍ വിധിയില്‍ അതേപടി പകര്‍ത്തിവെച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഈ പിഴവുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയാകും ചിദംബരം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കുക.

ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെതിരായ ഹര്‍ജിയില്‍ പി. ചിദംബരത്തിന്‍റെ കേസില്‍ നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ ഭാഗങ്ങള്‍ അതേപടി പകര്‍ത്തിവെച്ചതിന് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ സുപ്രീംകോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താല്‍ ശിവകുമാറിന്‍റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഹര്‍ജി തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ‘കോപ്പി പേസ്റ്റ്’ വിവാദം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിക്ക് എതിരെ തന്നെ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഐഎന്‍എക്സ് മീഡിയ അഴിമതിക്കേസില്‍ മുന്‍ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരത്തിന്‍റെ ജാമ്യം തള്ളിയ ഹൈക്കോടതിയ വിധിയാണു പുതിയ വിവാദത്തിനാധാരം.



വിധിയുടെ 35–ാം ഖണ്ഡികയില്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ രോഹിത് ടണ്ടനെതിരായ കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ ജാമ്യം തള്ളി 2017ല്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലുള്ളതാണ്. വാക്കുകളിലോ വാചകങ്ങളിലോ മാറ്റമില്ല. പ്രതികളുടെ പേരും, ആരോപണവിധേയമായ ഇടപാടിലെ തുകയും, കാലവും എല്ലാം ഒരുപോലെ. ഐഎന്‍എക്സ് കേസുമായി ഒരു നിലയ്ക്കും ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ കേസിലെ വിവരങ്ങള്‍ എങ്ങനെ വിധിയില്‍ കടന്നുകൂടിയെന്ന അമ്പരപ്പിലാണു നിയമവിദഗ്ധർ‍.



രോഹിത് ടണ്ടന്‍റെ കേസില്‍ 2017ല്‍ സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിലെ വരികളും 23,39,40 ഖണ്ഡികകളില്‍ പകര്‍ത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല. എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ വരികള്‍ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ വിധിയുടെ 57,59,61,62 ഖണ്ഡികകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. എന്‍ഫോസ്മെന്‍റിന്‍റെ വാദമായിട്ടല്ല, കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളായാണ് ഇവ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.



English Summsry: Facts From Another Case gets Reproduced In Delhi High Court's P Chidambaram