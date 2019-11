ഭിന്നതകൾ മാറ്റി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയണം: ശിവസേനയെ ‘ഉന്നമിട്ട്’ മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ച് ഒരുമിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയണമെന്ന് എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷികളോടു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പൊതുജനത്തോട് എൻഡിഎയ്ക്ക് ബൃഹത്തായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഘടകകക്ഷികളെ ഓർമിപ്പിച്ചു. ‘നമ്മളൊരു വലിയ കുടുംബമാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. പൊതുജനത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അവരോടു നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണുള്ളത്. എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷി മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ളവരുടെ സഖ്യമാണ് എൻഡിഎ. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഒരുമിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശിവസേന എൻഡിഎ വിട്ടതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യയോഗത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.



ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അംഗമായ ശിവസേന ബിജെപിയോടു പിണങ്ങിയത് എൻഡിഎയിൽ നേരിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എൽജെപി അധ്യക്ഷൻ ചിരാഗ് പാസ്വാൻ പ്രതികരിച്ചു. യോഗത്തിൽ ശിവസേനയുടെ അഭാവം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതായും ചിരാഗ് വ്യക്തമാക്കി. ശിവസേനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ടിഡിപി, ആർഎൽഎസ്പി എന്നീ പാർട്ടികളും എൻഡിഎ വിട്ടിരുന്നു.



മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിലാണ് ബിജെപി–ശിവസേന സഖ്യത്തിൽ വിള്ളൽ വീണത്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നില്ലെങ്കിലും ശിവസേന എൻഡിഎ വിടുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം ശിവസേന സ്ഥാപകൻ ബാൽ താക്കറെയുടെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ മുംബൈ ശിവാജി പാർക്കിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പങ്കെടുത്തതും ചർച്ചയായി.

