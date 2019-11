ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ പൊലീസാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയതെന്ന് സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിശദീകരണം. സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോള്‍ ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. യുഎപിഎ കരിനിയമം ആണെന്ന നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന് പിബി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ശബരിമലയില്‍ ലിംഗസമത്വം വേണമെന്നതാണ് പാര്‍ട്ടി നിലപാട്. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നെന്നും പിബി നിലപാടെടുത്തു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ ചില പിബി അംഗങ്ങൾ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് വിദ്യാർഥികള്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയതു വലിയ ചർച്ചയായതിന്റെ പിന്നാലെയാണു രണ്ടു ദിവസമായി തുടരുന്ന പിബിയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായത്. പൊലീസ് യുഎപിഎ ചുമത്തിയതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ സർക്കാര്‍ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട്. കാരണം പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടുവെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയരാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയമപരമായി സർക്കാരിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇടപെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ട സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നഗരമാവോയിസ്റ്റുകളെന്നു സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവരെ എന്‍ഐഎ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമനെക്കുറിച്ചും നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും കസ്റ്റഡി കാലാവധി തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിക്കും. ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടു തുടക്കത്തില്‍ നിസഹകരിച്ചെങ്കിലും അലനും താഹയും നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറിയതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകള്‍ നിരത്തി ചോദ്യംെചയ്തപ്പോഴാണ് ഇരുവരും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം തുറന്നുസമ്മതിച്ചത്.



