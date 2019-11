നിയമപരമായി സ്റ്റേ ഇല്ല, പ്രായോഗികമായി ഉണ്ട്: ശബരിമലയിൽ മന്ത്രി ബാലൻ

പാലക്കാട്∙ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിയമപരമായി സ്റ്റേ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി നോക്കിയാൽ സ്റ്റേയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലൻ. വിശാല ബെഞ്ചിലേക്കു വിട്ടത്തോടെ 2018ലെ വിധി എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു. നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മന്ത്രി പാലക്കാട് പറഞ്ഞു.

ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിഷയത്തില്‍ ലിംഗ സമത്വം ഉയര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനും മറിച്ചൊരു നിലപാടില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേര്‍ന്ന പിബി യോഗം വിലയിരുത്തിയെങ്കിലും ശബരിമലയിലെക്കെത്തുന്ന യുവതികളെ തടയാൻ നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും കർശന പരിശോധന തുടരുകയാണ്.



നിലയ്ക്കലിൽ ബസിൽ കയറി പരിശോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം പമ്പയിൽ മഫ്തിയിൽ വനിത പൊലിസും പല വഴികളിലായി തീർത്ഥാടകരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും രേഖകൾ നോക്കി പ്രായം പരിശോധിക്കുന്നുമുണ്ട്. പമ്പയിൽ തിരക്ക് കൂടിയതോടെ വിശ്രമസ്ഥലത്തിന്റെ കുറവ് പരിമിതിയായി ഉയർന്ന് തുടങ്ങി. മഴയായാലും വെയിലായാലും മണൽപ്പുറം മാത്രമാണ് ആശ്രയം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തീർത്ഥാടകർ തൃപ്തരാണ്.



അതേ സമയം ബസ് സർവീസ് വൈകുന്നത് മൂലമുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിലയ്ക്കലിലെ ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം കെഎസ്ആർടിസി ഉപേക്ഷിച്ചു. കൂടുതൽ സർവീസ് ഏർപ്പാടാക്കുമെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.പി. ദിനേശ് പറഞ്ഞു.



നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ മാത്രമാണ് പമ്പയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കൗണ്ടറിൽ പണമടച്ച് ടോക്കണെടുത്ത് വേണമായിരുന്നു തീർത്ഥാടകർ ബസിൽ കയറാൻ. ഇതുമൂലം ഒട്ടേറെ നേരം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ തീർത്ഥാടകർ പ്രതിഷേധിച്ചതൊടെയാണ് ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. പകരം എല്ലാ ബസിലും കണ്ടക്ടർമാരെ നിയോഗിക്കും.



മുൻ എംഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കരണമാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിമുതൽ നിലക്കലിൽനിന്ന് പമ്പയിലേക്കുള്ള എല്ലാ സർവീസിലും കണ്ടക്ടർ സേവനമുണ്ടാകും. ഇത് നിലക്കലിൽ അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായമാകും

