മനുഷ്യനെ കരിച്ച സ്ഫോടനത്തിനും 17 ഇരട്ടി ശേഷി; പർവതത്തെ നീക്കിയ ‘എച്ച്-ബോംബ്’

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്തു ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിൽ യുഎസ് വർഷിച്ച അണുബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 80,000ത്തിലേറെ പേരായിരുന്നു. റേഡിയേഷൻ താങ്ങാനാകാതെ പലരും നിന്നനിൽപിൽ കരിഞ്ഞു പോയി. നാലുമാസത്തോളം ആ റേഡിയേഷൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അതുവഴി പിൻക്കാലത്തു കൊല്ലപ്പെട്ടതാകട്ടെ പതിനായിരങ്ങളും. അന്ന് യുഎസ് വർഷിച്ച ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബിനേക്കാളും 17 ഇരട്ടി സ്ഫോടകശേഷിയുള്ള ബോംബ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഉത്തര കൊറിയ പ്രയോഗിച്ചു. സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തിനും പ്രദേശവാസികൾക്കും എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നത് ഇന്നും ദുരൂഹം.

എന്നാൽ അന്നുണ്ടായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളും സീസ്മിക് ഫലങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു പഠിച്ചു തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തര കൊറിയ പുറത്തുവിടാൻ മടിച്ച ആ രഹസ്യങ്ങളടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയതാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഐഎസ്ആർഒയിലെ ഗവേഷകരും. 2017 സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനായിരുന്നു ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷണം. ഹിരോഷിമയിൽ 15 കിലോ ടൺ ടിഎൻടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനു തുല്യമായ സ്ഫോടനമാണ് ‘ലിറ്റിൽ ബോയ്’ നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഉത്തരകൊറിയയിലെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന് 245 മുതൽ 271 വരെ കിലോ ടൺ വരെ ടിഎൻടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത്ര ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

ഉത്തരകൊറിയയുടെ രഹസ്യ തുരങ്കം

അണ്വായുധ നിര്‍വ്യാപന കരാറിൽ നിന്ന് 2003ൽ ഉത്തര കൊറിയ പിൻമാറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് രൂപം കൊടുത്ത അഞ്ച് ഭൂഗർഭ അണുപരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആയുധങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതും പരീക്ഷിക്കുന്നതും. പ്രധാന ആണവ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ പുൻഗ്യെ–രിയിൽ നടത്തിയ സ്ഫോടനം രാജ്യത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. സാറ്റലൈറ്റുകൾക്കു പോലും പിടി തരാത്ത വിധം ഉത്തര കൊറിയ തയാറാക്കിയതാണ് പുൻഗ്യെ–രിയിലെ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. എങ്കിലും ആകാശത്തെ ചാരക്കണ്ണുകൾ പലപ്പോഴായി അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കിം ജോങ് ഉൻ

മാൻഡാപ് എന്ന പർവതത്തോടു ചേർന്നായിരുന്നു പരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രധാന തുരങ്കങ്ങൾ. എന്നാൽ പൊട്ടിത്തെറിയെത്തുടർന്ന് ഈ പർവതം ഏതാനും മീറ്റർ നിരങ്ങി നീങ്ങിയെന്നാണ് ജിയോഫിസിക്കൽ ജേണൽ ഇന്റർനാഷനലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. പർവതത്തിന്റെ ശിഖരം അര മീറ്ററോളം ഉയർന്നെന്നും ഐഎസ്ആർഒ സ്പെയ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സെന്ററിലെ ഡോ. കെ.എം ശ്രീജിത്ത്, റിതേഷ് അഗർവാൾ. എ.എസ് രജവത് എന്നിവർ ചേർന്നു തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സാധാരണ ഗതിയിൽ ഭൂകമ്പ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കിയാണ് ബോംബുകളുടെ സ്ഫോടനശേഷി തിരിച്ചറിയുന്നത്. എന്നാൽ മാൻഡാപ് പർവതത്തിനു സമീപമുള്ള സീസ്മീക് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം പുറംലോകത്തിനു ലഭിക്കാതെ ഉത്തര കൊറിയ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല്‍ത്തന്നെ തീവ്രതയോ സ്ഫോടനം നടന്ന കൃത്യം സ്ഥലമോ കണ്ടെത്താനാകില്ല. അങ്ങനെയാണ് മേഖലയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തീരുമാനിച്ചത്. ജാപ്പനീസ് ഉപഗ്രഹമായ എഎൽഒഎസ്–2ലെ റഡാറുകളിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഗവേഷകർക്കു ലഭിച്ചു.

സാറ്റലൈറ്റുകൾ സാക്ഷി

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് സാറ്റലൈഡ് റഡാറുകൾ. സെന്റിനൽ–1 എന്ന സാറ്റലൈറ്റിലും സമാനമായ റഡാറുകളുണ്ട്. 2022ൽ നാസയും ഐഎസ്ആർഒയും സംയുക്തമായി അയയ്ക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് അപേർചർ റഡാർ മിഷന്റെ ലക്ഷ്യവും ഇതു തന്നെ. ഭൂമിയിലെ മഞ്ഞുപാളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനചലനം മനസ്സിലാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരം സാറ്റലൈറ്റുകൾക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്നു ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രഹസ്യമായി നടത്തുന്ന വമ്പൻ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാണ്.

പുൻഗ്യെ–രിയിലെ പർവത ശിഖരത്തിനും 1771 അടി താഴെയായിരുന്നു സ്ഫോടനം. പരീക്ഷണം നടത്തിയ ചേംബറിലേക്കു കടക്കാനുള്ള തുരങ്കത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് 1.6 മൈൽ വടക്കുമാറിയായിരുന്നു സ്ഫോടനമെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. സ്ഫോടനം നടന്ന ചേംബർ കണ്ടെത്തിയതോടെ അതിനു മുകളിലുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തായി ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ. സാറ്റലൈറ്റിലെ സിന്തറ്റിക് അപേർചർ റഡാർ ഇന്റർഫെറോമെട്രി (ഇൻസാർ) സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നേരത്തേ എടുത്തിരുന്ന അളവുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മാറ്റമുണ്ടോയെന്നു നിരീക്ഷിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തിൽ 217 അടി വൃത്തപരിധിയിൽ വമ്പൻ ഗർത്തവും രൂപപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി.

ഹ്രൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷണത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ തുടർച്ചയായ ഭൂചലനങ്ങളും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും മേഖലയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതായി 2017ൽത്തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ആണവ പരീക്ഷണം ഉത്തര കൊറിയയിലും വൻനാശമാണ് വിതച്ചത്. ആണവ പരീക്ഷണം നടന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപത്തായി നിർമാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കം ഇടിഞ്ഞ് 200ലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ജപ്പാനിലെ അസാഹി ടെലിവിഷന്‍ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ വീണ്ടും തുരങ്കം ഇടിഞ്ഞതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ ഉയർന്നത്. പരീക്ഷണത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഭൂചലനം ചൈനയില്‍ വരെ അനുഭവപ്പെട്ടതായും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഭൂകമ്പമാപിനികളിൽ ഉത്തരകൊറിയൻ അതിർത്തിയിലെ സ്ഫോടനത്തിന്റെ തീവ്രത 6.3 ആണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

2017ലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഗവേഷകരെ അനുമോദിക്കാനായി ഉത്തരകൊറിയ ഒരുക്കിയ സംഗീതവിരുന്ന് (ഫയൽ ചിത്രം)

പൊട്ടുമോ അഗ്നിപർവതം?

പരീക്ഷണം നടന്ന പുൻഗ്യെ–രിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 115-130 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഉത്തരകൊറിയക്കാര്‍ക്കു ചരിത്രപരമായി തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള പർവതം മൗണ്ട് പേക്ടു. ആദ്യ കൊറിയന്‍ രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഡാന്‍ഗുണിന്റെ ജന്മഗ്രാമം ഈ മലനിരകളിലാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഉത്തരകൊറിയ–ചൈന അതിർത്തിയിലെ ഈ അഗ്നിപര്‍വതത്തിനും സ്ഫോടനത്തിൽ അസ്ഥിരത സംഭവിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. വൈകാതെ തന്നെ പേക്ടു പർവതവും പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന വാർത്തകളും ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതാണ്. ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ടായ വൻ ഊർജ പ്രവാഹം പേക്ടു അഗ്നിപർവതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നായിരുന്നു അത്.

എഡി 946ൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിനു ശേഷം പേക്ടു ഇന്നേവരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടില്ല. അവസാനമായുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയാകട്ടെ 5000 വർഷത്തിനിടെ ലോകത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും ഭീകര അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഇന്നും സജീവ അഗ്നിപർവതങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് മൗണ്ട് പേക്ടു. ഉയർന്ന ശേഷിയില്‍ ആണവപരീക്ഷണം നടത്തിയാല്‍ അഗ്നിപര്‍വ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ പല ഗവേഷകരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആണവ പരീക്ഷണത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ 100 മീറ്റര്‍ നീളവും 60 മീറ്റര്‍ വീതിയും വൻ ആഴവുമുള്ള ഗര്‍ത്തമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

2017ലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷണ സമയത്ത് ഉത്തര കൊറിയ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം.

അണിയറയിൽ 40 അണുബോംബുകള്‍

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെയും യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും താക്കീതും ഉപരോധങ്ങളും അവഗണിച്ചാണ് 2017ൽ ഉത്തര കൊറിയ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഈയിടെ പരീക്ഷിച്ച 10,000 കിലോമീറ്ററിലേറെ ശേഷിയുള്ള ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് 2017ൽ ബോംബ് പരീക്ഷണം നടത്തിയതെന്ന് ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഔദ്യോഗിക ടിവി ചാനൽ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

അണ്വായുധങ്ങളിൽ‌ ഏറ്റവും അപകടകാരിയാണു തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് അഥവാ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്. എച്ച്–ബോംബ് എന്നാണു വിളിപ്പേര്. സാധാരണ അണുബോംബുകൾ അണുവിഘടനത്തിലൂടെ സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ അണുസംയോജനത്തിലൂടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് സ്ഫോടനം. ഹൈഡ്രജൻ ഐസോടോപ്പുകളായ ഡ്യൂട്ടീരിയം, ട്രീഷിയം എന്നിവയുടെ സം‌യോജനത്തിലൂടെയാണ് (ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ) ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തനം. പലമടങ്ങ് ശക്തിയേറിയവയാണ് ഇവ. ബോംബിന്റെ വലുപ്പമാകട്ടെ കുറവും.

ഇന്നുവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മാരകമായ ബോംബ് പഴയ യുഎസ്എസ്ആർ (റഷ്യ) നിർമിച്ച ആർഡിഎസ് 220 ഹൈഡ്രജൻ ബോംബാണ്. സ്ഫോടനശേഷി 50 മെഗാടൺ (500 ലക്ഷം ടൺ). ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ 40 അണുബോംബെങ്കിലും ഉത്തര കൊറിയ നിർമിക്കുമെന്ന് സ്റ്റോക്കോം ഇന്റർനാഷനൽ പീസ് റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

