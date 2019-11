സന്നിധാനത്ത് ശുചീകരണത്തിനെത്തിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു

ശബരിമല ∙സന്നിധാനത്തിൽ ശുചീകരണത്തിന് എത്തിയ വിശുദ്ധി സേനാംഗം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് മധുര സുബ്രഹ്മണ്യപുരം പട്ടികജാതി കോളനിയിലെ ഗണേശന്‍ കാളിമുത്ത് (38) ആണ് മരിച്ചത്. ജോലിക്കിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട ഗണേശനെ ഉടന്‍ തന്നെ സന്നിധാനം ഗവ. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. പ്രഥമശുശ്രൂഷയ്ക്കു ശേഷം വെന്റിലേറ്റര്‍ സഹായത്തോടെ പമ്പയിൽ എത്തിച്ച് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. മൂന്ന് ആശുപത്രികളിലും ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിശുദ്ധി സേനയിലേക്ക് അയ്യപ്പ സേവാസംഘത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അംഗങ്ങളെ എത്തിച്ചത്. മൃതദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് അടൂര്‍ ആര്‍ഡിഒയെ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

English Summay: A native of Tamilnadu died after a heart attack at Sabarimala