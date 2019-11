ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള യുദ്ധഭൂമിയായ സിയാച്ചിനില്‍ ഹിമപാതത്തെ തുടർന്ന് എട്ടു സൈനികര്‍ മഞ്ഞിനടിയില്‍ കുടുങ്ങിയതായി സൈന്യം. സമുദ്രനിരപ്പില്‍നിന്ന് 18,000 അടി ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശത്തു വൈകിട്ട് മൂന്നോടെയാണു ഹിമപാതമുണ്ടായത്. സൈനികരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കരസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.

പട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് അപകടമെന്നാണു സൂചന. മൈനസ് 30 ഡിഗ്രിയുള്ള ഇവിടെ ഹിമപാതത്തെ തുടർന്നു തണുപ്പ് മൈനസ് 60 ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബരാമുള്ള ജില്ലയില്‍ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണ് രണ്ടുപേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായിരുന്നു. കാറക്കോറം മലനിരകളിലാണു സിയാച്ചിൻ സൈനിക ക്യാംപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.



English Summary: 8 Soldiers Trapped In Snow After Avalanche In Siachen, Rescue Ops On