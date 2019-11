സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ∙ ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസിനെ പിന്തള്ളി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് വീണ്ടും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ. ബ്ലൂംബെർഗ് വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട ശതകോടീശ്വരൻമാരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഗേറ്റ്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനെന്ന പദവിയിലെത്തിയത്. ഒക്ടോബറിൽ പെന്റഗണുമായുള്ള 10 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് കരാറിനെ തുടർന്നാണ് ആമസോണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. 110 ബില്യൻ ഡോളറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുളള ജെഫ് ബെസോസിന്റേത് 109 ബില്യൻ ഡോളറും

സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിലെ ലാഭം 28 ശതമാനം കുറഞ്ഞുവെന്ന് ആമസോൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ഗേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒന്നാമതെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹ്രസ്വകാലം മാത്രമേ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരാനായുള്ളു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഓഹരികൾ ഈ വർഷം ഏകദേശം 48 ശതമാനം ഉയർന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹം മുൻ‌തൂക്കം നേടിയത്. ഇത് കമ്പനിയിലെ ഓഹരി മൂല്യം വർദ്ധിക്കാന്‍ സഹായിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ജെഫ് ബെസോസ് ഭാര്യ മകെൻസിയുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ആമസോണ്‍ ഓഹരിയിൽ വലിയൊരു പങ്ക് എഴുത്തുകാരിയായ മകെൻസിയുടെ പേരിലായി. ഇത് ബെസോസിന്റെ സമ്പത്തിനെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ നിർമാതാക്കളായ ബെർനാഡ് അർനാൾഡാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്– 103 ബില്യൻ ഡോളർ ആസ്തി. വാറൻ ബഫറ്റാണ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത്–, ആസ്തി 86.6 ബില്യൻ ഡോളർ. 74.5 ബില്യൻ ഡോളറുമായി ഫെയ്സ്ബുക് സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് സുക്കർബർഗാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്.

പട്ടികയുടെ ആദ്യ അഞ്ഞൂറിൽ 17 ഇന്ത്യക്കാർ ഇടംപിടിച്ചു. 14–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുകേഷ് അംബാനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശതകോടീശ്വരൻ, ആസ്തി 56.7 ബില്യൻ ഡോളർ. വിപ്രോ ചെയർമാൻ അസീം പ്രേംജി രണ്ടാമത്. 57–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി, 9.3 ബില്യൻ ഡോളർ. 15.7 ബില്യൻ ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള എച്ച്സിഎൽ എന്റർപ്രൈസിന്റെ ചെയർമാൻ ശിവ് നാടാർ 81–ാം സ്ഥാനത്തും 14.2 ബില്യൻ ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള കൊട്ടക് മഹീന്ദ്രയുടെ സ്ഥാപകൻ ഉദയ് കൊട്ടക് 95–ാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. സാവിത്രി ജിൻഡലാണ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏക വനിത. 282–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള അവരുടെ ആസ്തി 6.28 ബില്യൻ ഡോളർ.

