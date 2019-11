‘സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിക്ക് ഡോ. ഡി. ബാബു പോളിന്റെ പേരു നൽകണം’

തിരുവനന്തപുരം∙ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഡോ. ഡി. ബാബുപോളിന് ‌സ്മാരകം പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ഡോ.എം.കെ.മുനീറിന്റെ സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

കേരള സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ നിലവാരം ഉയർത്തിയത് ബാബുപോളിന്റെ നിർദേശങ്ങളാണെന്ന് മുനീർ പറഞ്ഞു. ബാബുപോളിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്മാരകം ഉണ്ടാകണം. സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു നൽകണമെന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു. സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിക്ക് ബാബുപോളിന്റെ പേരു നൽകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ബാബുപോൾ കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ വ്യക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Civil Service Academy should be named after Dr. D.Babu Paul suggests Muneer, Chennithala