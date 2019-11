കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണത്തിന് ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരം; പരിഹസിച്ച് വിഷ്ണുനാഥ്

കതിരൂർ(കണ്ണൂർ) ∙ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരം. തയ്യിൽ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യിൽമുക്ക് പുഴയിലായിരുന്നു മത്സരം. ചൂണ്ടയും ഇരയുമായി എത്തി 11 പേർ പങ്കെടുത്തു. മത്സരം കാണാനും ഒട്ടേറെപ്പേരെത്തി. എന്നാൽ രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ ദിവസം ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരം നടത്തിയതിനെ പരിഹസിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ എഐസിസി സെക്രട്ടറി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് രംഗത്തെത്തി. ഇത്രയും ഭാവനാസമ്പന്നമായി, വികാരനിർഭരമായി രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേറെ ഏതൊരു പാർട്ടിയുണ്ട് ലോകത്തെന്നാണ് തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പിലൂടെ വിഷ്ണുനാഥ് ചോദിക്കുന്നത്.

വിഷ്ണുനാഥിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് കുറുപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം കാണാം

ഈ പാർട്ടിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല 😀

ഇത്രയും ഭാവനാസമ്പന്നമായി, വികാരനിർഭരമായി രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേറെ ഏതൊരു പാർട്ടിയുണ്ട് ലോകത്ത്?!



വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്വകാര്യവത്കരണം ആഗോളവത്കരണത്തിന്റെ അജണ്ടയാണെന്നും പ്രസ്തുത അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ എം. വി. രാഘവനെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാഘവനെ തടയുന്ന സമരം ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചതും സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെരുവുകൾ സംഘർഷഭരിതമായതും തുടർന്നുള്ള പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ 1994 നവംബർ 25 ന് അഞ്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ സഖാക്കൾ രക്തസാക്ഷികളായതും.



എന്നാൽ പിന്നീട്, അതേ പാർട്ടി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ അനുവദിച്ചു. പരിയാരം കോളേജിൽ എം. വി. ജയരാജനെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ ചെയർമാന്മാരായി തലപ്പത്തു വന്നു.



'ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 'രക്തസാക്ഷി പുഷ്പൻ ചൊക്ലിയിലെ വീട്ടിൽ അവശനായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ കൺമുമ്പിലൂടെ നേതാക്കളുടെ മക്കൾ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ കരസ്ഥമാക്കി നടന്നുനീങ്ങിയതും നാം കണ്ടു. പിന്നീട് 'കരിങ്കാലി' രാഘവന്റെ മകൻ പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ടുപിടിക്കേണ്ട ദുര്യോഗവുമുണ്ടായി, ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക്

പിന്നെ 'കൊലയാളി'' രാഘവനെ പാർട്ടി തന്നെ അനുസ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴും ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ " പുഷ്പനെ അറിയാമോ ഞങ്ങടെ പുഷ്പനെ അറിയാമോ സഖാവിനെ അറിയാമോ ആ രണഗാഥ അറിയാമോ?'' എന്ന പാട്ട് ഇടുന്ന കാര്യം അവർ മറന്നില്ല. നിർബന്ധമായും ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശവും നൽകി.

ഇപ്പോൾ ഇതാ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിക്കാൻ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരവും. ഏറ്റവും കൗതുകമായി തോന്നിയത് ചൂണ്ടയും ഇരയും മത്സരാർത്ഥികൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ്.



'വേട്ടക്കാര'നെയും ഇരയെയും ഒരു നൂലിൽ കെട്ടാൻ സിപിഎമ്മിനും ഡിവൈഎഫ്ഐക്കും അല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് സാധിക്കും ? 😊



എത്ര ഭാവനാസമ്പന്നമാണ് ആ സംഘടന !



- പി സി വിഷ്ണുനാഥ്



കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ 25ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി 25 വരെ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. 25ന് കൂത്തുപറമ്പിൽ അര ലക്ഷം പേർ അണിനിരക്കുന്ന യുവജന റാലി നടക്കും. 100 രക്തദാന ക്യാംപുകളും ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളിലും ‘രക്തസാക്ഷ്യം’ എന്ന പേരിൽ അനുസ്മരണങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.



