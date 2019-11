ശബരിമലയിൽ 3.32 കോടി രൂപ വരുമാനം; 1.28 കോടിയുടെ വർധന

ശബരിമല∙ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്നതിനാൽ സന്നിധാനത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനത്തിൽ 1.28 കോടിയുടെ വർധനവ്. ആകെ വരുമാനം 3.32 കോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസം 2.42 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 2017ൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ 25 ലക്ഷം രൂപ അധികമാണ്. എല്ലാ ഇനത്തിലും വർധനവ് ഉണ്ട്.

വിവിധ ഇനങ്ങളിലെ ഇത്തവണത്തെ വരുമാനം. ബ്രാക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേത്

കാണിക്കയായുള്ള നട വരവ് 1,00,10,900 രൂപ.( 75.85 ലക്ഷം)

അപ്പം വിറ്റുവരവ് 13.98 ലക്ഷം ( 5.82 ലക്ഷം)

അരവണ വിറ്റുവരവ് 1.19 കോടി രൂപ (72.45 ലക്ഷം)

തീർഥാടകരുടെ വരവിൽ 25 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ട്. പ്രതിദിനം 40,000 പേർക്ക് വരെ അന്നദാനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം, അരവണ എന്നിവയും ആവശ്യത്തിനു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. വെർച്വൽ ക്യുവിലും അല്ലാതെയും വരുന്ന തീർഥാടകർക്ക് സുഖമായി ദർശനം ലഭിക്കുന്നു.



വെർച്വൽ ക്യു ബുക്ക് ചെയ്ത് എത്തുന്ന തീർഥാടകരെ മരക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രാനന്ദൻ റോഡ് വഴിയും അല്ലാത്തവരെ ശരംകുത്തി വഴിയുമാണ് കടത്തി വിടുന്നത്. പതിനെട്ടാംപടി കയറാൻ സന്നിധാനം വലിയ നടപ്പന്തലിൽ വെർച്വൽ ക്യുക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നിരയാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുളളത്.



പുലർച്ചെ 3ന് നട തുറക്കുന്നതിനാൽ നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കും തിരക്കു കുറയും. അതിനു ശേഷം എത്തുന്നവർക്ക് അധിക സമയം കാത്തു നിൽക്കാതെ ദർശനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ പമ്പയിൽ അയ്യപ്പന്മാരുടെ പുണ്യസ്നാനത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഉണ്ട്. അടിയന്തര ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുമായി നീലിമല, അപ്പാച്ചിമേട്, ചരൽമേട്, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആശുപത്രികൾ തുറന്നു.

