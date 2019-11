മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ സ്വന്തം ‘മന്ത്രി’: പ്രതിസന്ധി ഒഴിയാതെ ബിജെപി

റാഞ്ചി∙ ജാർഖണ്ഡിൽ എന്‍ഡിഎ സഖ്യം തകര്‍ന്നതിനു പിന്നാലെ ബിജെപിക്കുള്ളിൽ കലാപക്കൊടി. സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന സരയു റായ് മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബർ ദാസിനെതിരെ ജംഷഡ്പൂർ ഈസ്റ്റിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതാണ് ബിജെപിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. ജാർഖണ്ഡിൽ രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ സരയു റായിയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും സരയു റായി വഴങ്ങിയില്ല. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ സരയു റായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായി മന്ത്രിസ്ഥാനവും എംഎൽഎ സ്ഥാനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജി വച്ചിരുന്നു.

ജംഷഡ്പൂർ ഈസ്റ്റ്, മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബർ ദാസിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണ്. രഘുബർ ദാസ് തന്നെയാകും ഇവിടെ ജനവിധി തേടുകയെന്നതിനാൽ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഗൗരവ് വല്ലഭിനെ ജംഷഡ്പൂർ ഈസ്റ്റ് സ്ഥാനാർഥിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഞെട്ടലോടെയാണ് ബിജെപി ക്യാംപ് കേട്ടത്. അതിനിടെ ഏറെ ജനപിന്തുണയുള്ള സരയു റായി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി എത്തിയാൽ രഘുബർ ദാസിന്റെ സാധ്യതകൾ അപ്പാടെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന പേടിയിലാണ് ബിജെപി ക്യാംപ്. അൽപ്പസമയം മുൻപ് ജംഷഡ്പൂർ ഈസ്റ്റിൽ രഘുബർ ദാസും സരയു റായിയും നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചു.

ജാർഖണ്ഡിലെ ബിജെപി സർക്കാരിലെല്ലാം മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സരയു റായിയെ അനുനയിപ്പിച്ചു കൂടെ നിർത്താനുള്ള അവസാനവട്ട ശ്രമം പാളിയത്തിന്റെ നിരാശയിലാണ് ബിജെപി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സരയു റായി രംഗത്തു വരികയാണെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്നു ജെഎംഎം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാർട്ടി ടിക്കറ്റിനു വേണ്ടി യാചകനായി നടക്കാൻ തന്നെ കിട്ടില്ലെന്നും തനിക്കു മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും സരയു റായി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗൗരവ് വല്ലഭിനെ പോലുള്ള ജനപ്രീതിയുള്ള നേതാവിനെ കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കിയതോടെ ജംഷഡ്പൂർ ഈസ്റ്റിലെ മത്സരം പ്രവചനാതീതമായി.

