ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസ്: അപ്പീലുമായി ചിദംബരം സുപ്രീംകോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ അഴിമതിക്കേസിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നടപടിക്കെതിരെ മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി. ചിദംബരം സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. ആരോപണം ഗുരുതരമാണെന്നും അഴിമതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യപങ്ക് സംശയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.



ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ചിദംബരത്തിനു വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ ഹാജരായി. ജാമ്യാപേക്ഷ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചതായും അദ്ദേഹം 90 ദിവസമായി ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ, ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.ആർ ഗവായി, സൂര്യ കാന്ത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ വിഷയം പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രതികരിച്ചു.

ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് സുരേഷ് കൈറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപേക്ഷ നിരസിച്ചത്. കേസിൽ പി. ചിദംബരത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചാൽ അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കുളള തെറ്റായ സന്ദേശമാകുമെന്ന് ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ചിദംബരത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും കേസിൽ അദ്ദേഹം സജീവവും പ്രധാനവുമായ പങ്കുവഹിച്ചെന്നും ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു.

‘സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സമൂഹവും ദുഃഖിതരാകുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. കാരണം ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിന്റെയും പൊതുജീവിതത്തിലെ സാധ്യതയെയും ബാധിക്കുന്നു’– ജാമ്യം തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളും അഴിമതി കേസിൽ സിബിഐ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളും വ്യതിരിക്തവും വ്യത്യസ്തവും സ്വതന്ത്രവുമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് 21 നാണ് ചിദംബരത്തെ സിബിഐ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിബിഐ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒക്ടോബർ 22 ന് പണമിടപാടു കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

2007 ൽ ചിദംബരം ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയയ്ക്ക് 305 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വിദേശ നിക്ഷേപ ബോർഡിന്റെ അനുമതി നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നാണ് കേസ്. 2017 മേയ് 15 നാണ് സിബിഐ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസെടുത്തിരുന്നു.

