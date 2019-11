കൊല്ലം ∙ മദ്രാസ് ഐഐടി വിദ്യാർഥിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ.

വനിതാ കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങളായ ഡോ. ഷാഹിദ കമാൽ, എം.എസ്.താര എന്നിവർ ഫാത്തിമയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വനിതാ കമ്മിഷൻ നടപടി കൈകൊള്ളുമെന്നും കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: Need inquiry on Fathima Latheef Death says Women Commission