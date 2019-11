മരുന്നില്ലാതെ മഹാരാഷ്ട്ര: ഫലം വന്നിട്ട് 26 ദിവസം, വഴി കണ്ടെത്താനാവാതെ പാർട്ടികൾ

മുംബൈ ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം വന്നു 26 ദിവസമായിട്ടും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവായില്ല. അതീവ ഗൗരവമായി കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും തമ്മിലും, തുടർന്ന് ഇരുപാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ ശിവസേനയുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലും അതൊന്നും തനിക്കറിയില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് പവാർ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്.



എൻസിപിയും സേനയും കോൺഗ്രസും ചേർന്നു തയാറാക്കിയ പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ കരട് മൂന്നു പാർട്ടികളുടെയും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പൊതുമിനിമം പരിപാടിയെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയ പവാർ അക്കാര്യം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയയുമായി സംസാരിച്ചില്ലെന്നാണു പ്രതികരിച്ചത്. എൻസിപിയുമായി േചർന്നു ബിജെപി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനു കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാതിരുന്ന പവാർ, അവർ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയാണെന്നു മാത്രമാണു പ്രതികരിച്ചത്.

തങ്ങൾക്ക് 170 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന ശിവസേനയുടെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ‘170’നെക്കുറിച്ചു തനിക്കറിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞവരോടു ചോദിക്കണം എന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരും. ഇരുപാർട്ടികളിലെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചായിരിക്കും മുന്നോട്ടു നീങ്ങുക. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു 6 മാസ സമയമുള്ളതിനാൽ ധൃതി എന്തിനാണെന്നും പവാർ ചോദിച്ചു.

അയോധ്യ യാത്ര മാറ്റിവച്ച് ഉദ്ധവ്

മുംബൈ ∙ ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ 24ന് നടത്താനിരുന്ന അയോധ്യ യാത്ര മാറ്റിവച്ചു. ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും അടുക്കുന്നതിനു ശിവസേനയുടെ ഹിന്ദുത്വ അജൻഡ തടസ്സമാണെന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസ് എടുത്തിരുന്നു. ഇൗ സാഹചര്യത്തിലാണു സോണിയ - ശരദ് പവാർ കൂടിക്കാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു അയോധ്യ യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതായി ശിവസേന വ്യക്തമാക്കിയത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാർ രൂപീകരണ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാലാണു യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് എന്നാണു പാർ‍ട്ടിയുടെ വിശദീകരണം. ഇൗ മാസം 9ന് അയോധ്യ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിനു പിന്നാലെയാണു 24ന് അവിടം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഉദ്ധവ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ തീയതിയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കുടുംബ സമ്മേതം അയോധ്യയിൽ ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിർണായകമായ പല തീരുമാനങ്ങളും വേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ മുംബൈയിൽ നിന്നു മാറി നിൽക്കേണ്ടെന്നും അയോധ്യ യാത്ര തൽക്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കാനുമാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ തീരുമാനമെന്നു മുതിർന്ന ശിവസേന നേതാവ് പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അയോധ്യ സന്ദർശിക്കുന്നതു സുരക്ഷ ഏജൻസികൾ വിലക്കിയിരിക്കുകയാണന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിഎംസി മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരിക്കാതെ മറ്റുകക്ഷികൾ; വിജയമുറപ്പിച്ച് ശിവസേന

മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (ബിഎംസി) മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കാനില്ലെന്നു ബിജെപി. തങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിൽ മേയർ സ്ഥാനാർഥിയെ മൽസരിപ്പിക്കാൻ ബിജെപിയില്ലെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. 2022 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ മേയറായിരിക്കും മുംബൈ ഭരിക്കുകയെന്നും മുതിർന്ന നേതാവ് ആശിഷ് ഷേലാർ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, എൻസിപിയും സഖ്യകക്ഷിയുമായ കോൺഗ്രസും മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കേണ്ടെന്നും തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ, ശിവസേനയുടെ മേയർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

227 അംഗ കോർപറേഷനിൽ 84 സീറ്റുമായി ശിവസേനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തുണയോടെ 94 പേരുടെ അംഗബലം സേന അവകാശപ്പെടുന്നു. 82 സീറ്റുള്ള ബിജെപി നിലവിൽ പുറത്തു നിന്നു പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്.

ബിജെപി - സേന ഭിന്നതയോടെയാണ് മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ വാർത്തയായത്. നിലവിലെ മേയർ വിശ്വനാഥ് മഹാദേശ്വറിന്റെ രണ്ടര വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനാണ് മുംബൈ.

നാസിക് മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; അംഗങ്ങളെ ‘നാടുകടത്തി’ പ്രധാന കക്ഷികൾ

നാസിക് മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 22ന് നടക്കാനിരിക്കെ ശിവസേനയും കോൺഗ്രസ്-എൻസിപി സഖ്യവും റാഞ്ചുമെന്നു ഭയന്ന് നാസിക് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലെ തങ്ങളുടെ 65 കോർപറേറ്റർമാരെ ബിജെപി 600 കിലോമീറ്റർ അകലെ കൊങ്കണിലെ റിസോർട്ടിലേക്കു മാറ്റി. 34 കോർപറേറ്റർമാരെ ശിവസേന മുംബൈയിലേക്കും മാറ്റി. 122 അംഗ കോർപറേഷനിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു 62 അംഗങ്ങളാണു വേണ്ടതെങ്കിലും ബിജെപി അംഗങ്ങളെ ഇതര പാർട്ടികൾ റാഞ്ചാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

മഴക്കെടുതി സഹായം; ഗവർണർക്കെതിരെ സാമ്നയിൽ സേന

മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമുണ്ടായ കർഷകർക്കു ഭാഗികമായി മാത്രം സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ശിവസേന. ഖാരിഫ് വിളകൾക്കു രണ്ടു ഹെക്ടർ വരെ ഹെക്ടറൊന്നിനു 8000 രൂപയും ഹോർട്ടി കൾചർ വിളകൾക്കു ഹെക്ടറൊന്നിനു 18,000 രൂപയുമാണു ഗവർണർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ജീവിതമാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകർക്കു നാമമാത്ര സഹായം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഇതെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ അടിയന്തരമായി കർഷകർക്കായി ഇടപെടണമെന്നും പാർട്ടി മുഖപത്രമായ സാമ്നയിലെ ലേഖനത്തിൽ ശിവസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹെക്ടറൊന്നിനു 25,000 രൂപയുടെ ധനസഹായം അനുവദിക്കണം എന്നതാണ് ശിവസേനയുടെ ആവശ്യം. പ്രഖ്യാപിച്ച തുക അപര്യാപ്തമാണന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ അപലപിക്കാനും കർഷകർക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു ധൈര്യമുണ്ടോയെന്നും ലേഖനത്തിൽ സാമ്ന ചോദിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയില്ല; ദുരിതാശ്വാസ വിതരണവും ദുരിതത്തിൽ

മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിനുള്ള പലരുടെയും കാത്തിരിപ്പു നീളുന്നു. ഒട്ടേറെ പേരാണു സഹായം തേടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തി നിരാശരായി മടങ്ങുന്നത്. മറാഠ്‌വാഡ മേഖലയിലെ ബീഡ് നിവാസി ദിനേശ് ഡെങ്കെ അമ്മാവന്റെ ഹൃദയ ചികിത്സയ്ക്കു സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചാണു നഗരത്തിൽ എത്തിയത്. ഇതിന് ആവശ്യമായ രേഖകളെല്ലാം നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ ഓഫിസിൽ ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ ആരെ സമീപിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയാണു ദിനേശ്. രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വന്നതുമുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിജന പ്രതീതിയാണ്. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഗവർണർ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഓഫിസിൽ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary: 26 days after the result, the parties could not find a way to form Cabinet