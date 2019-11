ന്യൂഡൽഹി ∙ ന്യൂഡ‍ൽഹി, ലക്നൗ എന്നിവടങ്ങളിലും നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന വിവിധ ഇടങ്ങളിലും ഭൂചലനം. റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 5.3 രേഖപ്പടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം നേപ്പാളാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 7.05 ഓടെയാണ് പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

ചണ്ഡിഗഡ്, നോയിഡ, ഗുരുഗ്രാം, ഗാസിയാബാദ്, ഫരിദാബാബ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഭൂകമ്പടം അനുഭവപ്പട്ടത്. ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യുപി തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗവില്‍ ജനങ്ങള്‍ വീടുകളില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി. 2015ല്‍ നേപ്പാളില്‍ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തില്‍ 9000ത്തോളം പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു.

