കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇതാ ഒരു ‘ഷ്വാസ്നെഗർ’; വർക്ക് ഔട്ടിന് മുമ്പ് ചീര ഓംലെറ്റ്‌

കൊച്ചി∙ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ‘അർണോൾഡ് ഷ്വാസ്നെഗർ’ എന്നു ധൈര്യമായി വിശേഷിപ്പിക്കാം ചിത്തരേഷ് നടേശിനെ. കാരണം 1967ൽ തന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അർണോൾഡ് നേടിയ ഒരു പട്ടം ഇന്നു ചിത്തരേഷിനും സ്വന്തമായി. ‘മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ്’. ഈ ടൈറ്റിൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണു വടുതല സ്വദേശിയായ ചിത്തരേഷ്. ഡൽഹിയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ചിത്തരേഷ് വടുതലയിലെ വീട്ടിൽ അവസാനമായി എത്തിയത് ഒരു വർഷം മുൻപാണ്. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടന്ന വേൾഡ് ബോഡി ബിൽഡിങ് ആൻഡ് ഫിസിക് സ്പോർട്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനായി ജനുവരി മുതൽ കഠിനമായ ഒരുക്കമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി. പരിശീലനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു.



എന്നാൽ, ഇന്നലെ ചിത്തരേഷ് വടുതലയിലെത്തിയതു നാടു മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിനെ കാണാനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാനുമെത്തുന്നവരുടെ തിരക്കാണു വീട്ടിൽ. ചിത്തരേഷിനെ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്കു ക്ഷണിക്കാനും ഒട്ടേറെപ്പേർ എത്തുന്നു.



ഡൽഹിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറായി ജോലി നോക്കുന്ന ചിത്തരേഷ് മുൻപു നടന്ന പല ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിലും ഡൽഹിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണു മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തി നടത്തിയ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ ഈ സ്വപ്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണിപ്പോൾ താരം.



90 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ മിസ്റ്റർ വേൾഡ് പട്ടം നേടി തുടർന്നു നടന്ന മത്സരത്തിൽ 55–110 കിലോഗ്രാം ഭാരവിഭാഗങ്ങളിലെ ഒൻപതു ലോക ചാംപ്യൻമാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണു മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് നേടിയത്. പരാധീനതകളോടു പടവെട്ടിയാണു ചിത്തരേഷ് ലോകം കൊതിക്കുന്ന വിജയം കയ്യെത്തിപ്പിടിച്ചത്. വടുതല ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റിട്ട ചെറിയ രണ്ടുമുറി വീട്ടിൽനിന്നു മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിലേക്കുള്ള പാത കഷ്ടപ്പാടുകളുടേതായിരുന്നു.



ഉടൽ കടഞ്ഞെടുത്തു വിജയമധുരം രുചിക്കാൻ ചിത്തരേഷിനു തുണയായത് ഉറ്റ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയും കോച്ചുമായ എം.പി. സാഗറിന്റെ ചിട്ടയായ പരിശീലനമാണ്. ഒരു ദിവസംപോലും മടിപിടിക്കാതെ, ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണവും ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ ത്യജിച്ചുള്ള കഠിനമായ പരിശീലനം. ചെലവേറിയ കായിക ഇനമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാതിരുന്നിട്ടും പിൻമാറാൻ ചിത്തരേഷിനു മനസ്സില്ലായിരുന്നു.



പ്രതിസന്ധികളിൽ നാടും കൂട്ടുകാരും കട്ടയ്ക്കു കൂടെ നിന്നു. പലപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചു. ഹൈബി ഈഡൻ എംപിയും വ്യക്തിപരമായി പലപ്പോഴും സഹായിച്ചെന്നും ചിത്തരേഷ് പറയുന്നു. കോളജ് പഠനകാലത്തു ഹോക്കിയിൽ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതോടൊപ്പം ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനും സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടു ഹോക്കി ഒഴിവാക്കി പൂർണമായി ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു.



ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടന്ന ലോക ബോഡി ബിൽഡിങ് ആൻഡ് ഫിസിക് സ്പോർട്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൊച്ചി വടുതല സ്വദേശി ചിത്തരേഷ് നടേശൻ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് പട്ടം നേടി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തിയ ഈ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരന് ഇന്നാവശ്യം ഒരു സർക്കാർ ജോലിയാണ്. ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനും കായിക ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാനും ജോലിയില്ലാതെ പറ്റില്ല. സ്വപ്നം ഉടൻ സാധ്യമാകാൻ വേണ്ട നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണു താരം.



ഈ രംഗത്തേക്കു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതുതലമുറയോടു മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിനു പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രം: ‘വഴികാട്ടാൻ നല്ലൊരു ഗുരുവില്ലാതെ ഈ രംഗത്ത് ഒന്നുമാകാൻ കഴിയില്ല. കൃത്യസമയത്ത് സാഗറിനെ കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്റെ വിജയം. പിന്നെ കഠിന പരിശ്രമവും അർപ്പണ മനോഭാവവും. ഇതു മൂന്നുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുമാകാം ലോകചാംപ്യൻ’



കൊച്ചി നൽകിയത് ഉജ്വല സ്വീകരണം



ചിത്തരേഷിനു കൊച്ചിയിൽ ഗംഭീര സ്വീകരണമൊരുക്കി സംസ്ഥാനത്തെ ബോഡി ബിൽഡിങ് കായിക പ്രേമികൾ. കേരള ബോഡിബിൽഡിങ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ. ആനന്ദൻ, സെക്രട്ടറി ടി.വി. പോളി, ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിൻ, സെക്രട്ടറി രാകേഷ്, ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജെറി ലോപസ്, സെക്രട്ടറി എ.ജെ. സേവ്യർ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ ചേർന്നു സ്വീകരിച്ചു. അടുത്ത ഫെബ്രുവരി 24, മാർച്ച് 1 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന മിസ്റ്റർ കേരള, മിസ് കേരള മൽസരങ്ങളുടെ ലോഗോ ചിത്തരേഷ് പ്രകാശനം ചെയ്തു.



മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭക്ഷണം (കോച്ച് എം.പി. സാഗർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്)



ചാംപ്യൻഷിപ്പിനു മുൻപ് കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് മിതമായും ഫാറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ അൽപം കൂടുതലും ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തയാറാക്കിയ ഡയറ്റ്.



∙രാവിലെ വർക്ക് ഒൗട്ടിനു മുൻപ്– ചീര ചേർത്തുള്ള ഓംലെറ്റ്, ചീസ് പൗഡർ കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ്



∙വർക്ക് ഔട്ടിന് ശേഷം– പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക്, റൈസ്/കോൺഫ്ലേക്സ്, ചിക്കൻ/മുട്ട

∙ഉച്ചയ്ക്ക്– സാലഡും ചിക്കനും

∙വൈകിട്ട് വർക്ക് ഔട്ടിനു മുൻപ്– എക്സ്ട്രാ വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ, ചിക്കൻ/മീറ്റ്/ഫിഷ്

∙ഇടയ്ക്കിടെ സപ്ലിമെന്റുകൾ

∙രാത്രി–സാലഡ്, അവക്കാഡോ, ഫാറ്റ് മീറ്റ്

മത്സരമടുക്കുമ്പോൾ കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് നന്നായി കുറച്ചു ഫാറ്റ് കൂട്ടി പ്രോട്ടീൻ മിതമായി ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഡയറ്റ് ക്രമീകരിക്കും. മസിലുകൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞ് ആകർഷകമാകാൻ വേണ്ടിയാണിതു ചെയ്യുന്നത്.

