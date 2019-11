ആസ്ബറ്റോസ് കൂരയിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ്; സ്വപ്നം സർക്കാർ ജോലി !

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം വടുതലയിലുള്ള ആസ്ബറ്റോസ് മേൽക്കൂരയുള്ള രണ്ടുമുറി വീട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം വന്നു ചേർന്നത്. 38 രാജ്യങ്ങളിലെ മികച്ച ‘മസിൽമാൻ’മാരെ ശരീരപേശികളുടെ അഴകളവുകളിൽ തറപറ്റിച്ചാണ് കൊറിയയിൽ നടന്ന പതിനൊന്നാമത് ബോഡി ബിൽഡിങ് ആൻഡ് ഫിസിക് സ്പോട്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ചിത്തരേഷ് നടേശൻ എന്ന 33കാരൻ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ, കൊച്ചി വടുതല സ്വദേശിയായ ചിത്തരേഷ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായി മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് പട്ടമണിഞ്ഞ ബോഡി ബിൽഡറായി.



1967ൽ അർണോൾഡ് ഷ്വാസ്നെഗർ നേടിയ പട്ടം ഒരു മലയാളി സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ബോഡി ബിൽഡിങ് പ്രേമികൾ. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഗംഭീര സ്വീകരണച്ചടങ്ങ് അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായി. കേരള ബോഡിബിൽഡിങ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ. ആനന്ദൻ, സെക്രട്ടറി ടി.വി. പോളി, ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിൻ, സെക്രട്ടറി രാകേഷ്, ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജെറി ലോപസ്, സെക്രട്ടറി എ.ജെ. സേവ്യർ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്തരേഷിനെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയത്.



‘‘യന്ത്രം പോലെ വർക്കു ചെയ്യും. ആ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ചിത്തരേഷിന് ലഭിച്ചത്.’’ – പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ചിത്തരേഷിന്റെ കോച്ച് എം.പി. സാഗർ. ദിവസവും മൂന്നുനേരം മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിനു ഫലമുണ്ടായി. ഇന്ത്യയ്ക്കും കേരളത്തിനും വേണ്ടി മൽസരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും വിജയിയാവാനും കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലേറെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. – നിറമനസ്സോടെ വിനയത്തിൽ തല കുമ്പിട്ട് ചിത്തരേഷിന്റെ പ്രതികരണം.



ലോക കിരീടം ചൂടിയെങ്കിലും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾക്കു നടുവിലാണ് ചിത്തരേഷ് ഇപ്പോഴും. ഒരു സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ചിത്തരേഷ് മറച്ചു വച്ചില്ല. പശുവിനെ വളർത്തി ഇപ്പോഴും കുടുംബം പുലർത്തുന്ന പിതാവിന്റെ മകനെന്നു പറയുന്നതിൽ ചിത്തരേഷിന് അഭിമാനം മാത്രം.

ചേട്ടൻ വലിയ കിരീടം അണിഞ്ഞെന്നറിയാം രണ്ട് കുഞ്ഞനുജത്തിമാർക്ക്. വീട്ടിൽ പിതാവിനെ സഹായിക്കാൻ ഇവരുമുണ്ട്. ചിത്തരേഷിന്റെ വീട്ടു മതിലിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പരസ്യവാചകം പോലെ – ‘സന്തോഷത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രമല്ല, ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അത് തുടരുകയും ചെയ്യട്ടെ’ – ഈ വരികൾ പൊന്നാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടന്ന ലോക ബോഡി ബിൽഡിങ് ആൻഡ് ഫിസിക് സ്പോർട്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൊച്ചി വടുതല സ്വദേശി ചിത്തരേഷ് നടേശൻ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

