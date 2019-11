സേനയേക്കാൾ ഭേദം ബിജെപി; കോൺഗ്രസിന് ആകാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കുമാകാം: കുമാരസ്വാമി

ബെംഗളൂരു∙ ബിജെപിയുമായി കൈകോർക്കുന്നതിനു ജെഡിഎസിനു വിമുഖതയൊന്നുമില്ലെന്നു മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെഡിഎസ് നേതാവുമായ എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമി. കർണാടകയിൽ ഡിസംബർ 5ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ ബിജെപി അനുകൂല പ്രസ്താവന. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുമായി ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു തയാറെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിനാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ മറുപടി.



15 സീറ്റുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റം ബിജെപിക്കു കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമാകും. ഈ സാഹചര്യം മുന്നിൽകണ്ടാണ് വേണ്ടി വന്നാൽ ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും മടിക്കില്ലെന്നു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കുമാരസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൃദുഹിന്ദുത്വമാണ് ബിജെപി പിന്തുടരുന്നത്. എന്നാൽ ശിവസേനയുടെത് തീവ്രഹിന്ദുത്വം നിലപാടാണെന്നും ശിവസേനയേക്കാൾ ഭേദം ബിജെപിയാണെന്നും കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ശിവസേനയുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നവർ അന്ന് ബിജെപി ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ പരിഹാസം ചൊരിയരുതെന്നും കുമാരസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി.

അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട 15 എംഎല്‍എമാര്‍ക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെയാണ് കർണാടകയിൽ കാര്യങ്ങൾ തലകീഴായി മറിഞ്ഞത്. സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തി ബിജെപി സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാമെന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷകൾക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് ജെഡിഎസ് നിലപാട്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ജെഡിഎസ് ബിജെപി ക്യാംപിലെത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണു കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവനയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നവർ ജെഡിഎസിനെ പരിഹസിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു.



കോൺഗ്രസുമായി ഇനിയൊരു സഖ്യത്തിനു താൽപര്യമില്ലെന്നു ജെഡിഎസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സഖ്യസർക്കാർ താഴെ വീണതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസ്– ജെഡിഎസ് ബന്ധം പിരിഞ്ഞത്. സഖ്യത്തിനുള്ളിലെ ഭിന്നതയാണ് ഇത്തരമൊരു ഗതികേടിലേക്കു നയിച്ചതെന്നു ഇരുപാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ തന്നെ വിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിക്കുമെന്ന ജെഡിഎസിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും ബിജെപി അനുകൂല പ്രസ്താവനകളും ആശങ്കയോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേൃതൃത്വം കാണുന്നതും.

English Summary: Karnataka: HD Kumaraswamy hints JD(S) may help BJP if it fails to muster enough seats in bypolls