ബിജെപിക്കൊപ്പം കൂടില്ലെന്ന് പവാർ; 3:2 ഫോർമുലയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു ബിജെപിയോടൊപ്പം കൂടില്ലെന്ന് എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ. തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണു പവാർ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. ബിജെപിയുമായി ചേരാൻ എൻസിപി വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന അഭ്യൂഹം പവാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

‘ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമേ ഉയരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസുമായി ചർച്ചയിലാണ്’– പവാർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞമാസം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് 105 സീറ്റുകളാണു കിട്ടിയത്. സഖ്യമായി മത്സരിച്ച ശിവസേന (56 സീറ്റ്) മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടമെന്നു വാശിപിടിച്ചതോടെയാണ് എൻഡിഎ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്. എൻസിപിക്കു 54 സീറ്റ് ഉണ്ടെന്നതാണ് ബിജെപി–എൻസിപി സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു വഴിയൊഴുക്കിയത്.



ആർക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തിനാൽ സംസ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലാണ്. ശിവസേന–എൻസിപി–കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണു സോണിയയെ പവാർ കണ്ടത്. കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഇതുവരെ സഖ്യരൂപീകരണത്തിൽ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് 45 മിനിറ്റ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പവാർ പ്രതികരിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ ഒന്നുരണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഇരുപാർട്ടികളും വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നു കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജെവാല പറഞ്ഞു.



ബിജെപി– ശിവസേന സഖ്യത്തിനു പുതിയ ഫോർമുലയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്തെവാലെ രംഗത്തെത്തി. ‘സേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്തുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിക്കു മൂന്നു വർഷവും സേനയ്ക്കു രണ്ടു വർഷവും വീതം മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നു ഞാൻ നിർദേശിച്ചു. ബിജെപി സമ്മതിച്ചാൽ ഇതേപ്പറ്റി ആലോചിക്കാമെന്നാണു സേന അറിയിച്ചത്’– അത്തെവാലെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആരാണ് അത്തെവാലെ, എന്താണ് ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ബന്ധം എന്നായിരുന്നു റാവുത്തിന്റെ പ്രതികരണം.



