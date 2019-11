ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദം കൂടുന്നെന്ന് മമത; ദീദിക്കു പേടിയും നിരാശയുമെന്ന് ഒവൈസി

കൊൽക്കത്ത ∙ ഭൂരിപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിലെ പോലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലും തീവ്രവാദം ഉയർന്നു വരികയാണെന്നു ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ആദ്യമായാണു ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് മമത പരസ്യ നിലപാടെടുക്കുന്നത്. എഐഎംഐഎം പാർട്ടിക്കും നേതാവും എംപിയുമായ അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസിക്കും എതിരെയാണു മമതയുടെ വാക്കുകൾ.

‘ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില തീവ്രവാദികളുണ്ട് എന്നതു ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ബിജെപിയിൽനിന്നു പണം വാങ്ങിയാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത്, കരുതിയിരിക്കണം’– അതിർത്തി പ്രദേശമായ കൂച്ച് ബെഹാറിലെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ യോഗത്തിൽ മമത പറഞ്ഞു. എഐഎംഐഎം പാർട്ടിയുടെയോ ഹൈദരാബാദ് എംപി ഒവൈസിയുടെയോ പേരുകൾ പരാമർ‌ശിക്കാതെയായിരുന്നു പ്രസ്താവന. ഇതിനെതിരെ ഒവൈസി രംഗത്തെത്തി.



‘മമത സമുദായങ്ങളെ വിഭജിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തീവ്രവാദം ആണെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും മിണ്ടാനില്ല. ബംഗാളിലേക്കു ബിജെപിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതാണു യഥാർഥത്തിൽ തീവ്രവാദം. രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയുള്ളതു ബംഗാളിലെ മുസ്‌ലിംകളുടേതാണ്. അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതു നിർത്തണം. ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെക്കുറിച്ച് ദീദിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കില്‍ എങ്ങനെയാണു ബംഗാളിലെ 42 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളില്‍ 18 എണ്ണത്തിൽ ബിജെപി വിജയിച്ചത്? ഇത്തരം പ്രസ്താവനയിലൂടെ മമതയുടെ പേടിയും നിരാശയും ആണ് വെളിപ്പെടുന്നത്’– ഒവൈസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



2011 മുതല്‍ തൃണമൂൽ ഭരിക്കുന്ന ബംഗാളിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ വിജയമാണു ബിജെപി നേടിയത്. 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി കളം പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ‘ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദം’ മമത പ്രയോഗിച്ചതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പാർട്ടി പരിപാടിക്കുശേഷം മമത നേരെ പോയതു അടുത്തുള്ള മദൻ മോഹൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു മമതയുടെ പ്രസ്താവനയും ക്ഷേത്ര ദർശനവുമെന്നു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തുന്നു.



