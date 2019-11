തമിഴ്നാട്ടിൽ അദ്ഭുതങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് രജനീകാന്ത്, അദ്ഭുതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അഭ്യൂഹം

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയം എക്കാലവും അദ്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ഭാവിയിലും അദ്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നും രജനീകാന്ത്. വെള്ളിത്തിരയിലെ അദ്ഭുതങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന ചർച്ചകൾക്കു ചൂടു പകരുന്നതായി പരസ്യപ്രസ്താവന. കമൽഹാസന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ 60ാം വാർഷികാഘോഷവേദിയിലെ രജനിയുടെ വാക്കുകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.



5 വർഷം മുൻപു താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് എടപ്പാടി പളനിസാമി സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിക്കാണില്ല. പക്ഷേ അദ്ഭുതം സംഭവിച്ചു. എടപ്പാടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അണ്ണാഡിഎംകെ സർക്കാർ 5 മാസം തികയ്ക്കില്ലെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പണ്ഡിതർ പോലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അപ്പോഴും അദ്ഭുതം സംഭവിച്ചു. തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്നും അദ്ഭുതങ്ങളാണു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. ഭാവിയിലും തമിഴ് രാഷ്ട്രീയ്ത്തിൽ അദ്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും.–രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം വീണ്ടും തമിഴകത്ത് ചൂടുള്ള ചർച്ചയായി. 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്നു രജനീകാന്ത് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2020 ഓഗസ്റ്റിനും സെപ്റ്റബറിനും ഇടയിൽ രജനി രാഷട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണു സൂചന. ആരാധക സംഘടനയായ രജനി മക്കൾ മൻട്രം പേര് മാറ്റി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റാനാണു പദ്ധതിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടനയും, നിയമാവലിയും ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നെടും തൂണുകളായിരുന്ന ജയലളിതയുടെയും കരുണാനിധിയുടെയും മരണത്തോടെ ഉണ്ടായ ശക്തനായ നേതാവിന്റെ അഭാവം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിലൂടെ നികത്തുകയാണു രജനീകാന്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സുഹൃത്തും രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശകനുമായ തമിഴരുവി മണിയൻ പറഞ്ഞു. അണ്ണാഡിഎംകെ, ഡിഎംകെ പാർട്ടികളുടെ ബദൽ രാഷ്ട്രീയമാകും രജനീകാന്ത് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുക എന്നാണു സൂചന.

ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായോ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയോ പ്രവർത്തിക്കാനാണു രജനിയുടെ തീരുമാനമെന്നാണു വിവരം. രജനീകാന്തിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. നദീസംയോജനം, ഹൈഡ്രോകാർബൺ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക, പാവപ്പെട്ടവർക്കു ഭവന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ സഖ്യ നിബന്ധനയായി ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇവ കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കിയാൽ രജനീകാന്തിനും, ബിജെപിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനസമ്മതി ഉയരും.

കമൽഹാസന്റെ പാർട്ടിയായ മക്കൾ നീതി മയ്യവുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. തന്നെ കാവിവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കില്ലെന്നു കഴിഞ്ഞ 8ന് രജനീകാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയാലും സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കാനാണിതെന്നാണു രജനിയുമായി അടുപ്പമുള്ളവർ പറയുന്നത്.

രജനിക്കെതിരെ അണ്ണാ ഡിഎംകെ

ചെന്നൈ∙ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടന്ന അദ്ഭുതമാണ് എടപ്പാടി പളനിസാമിക്കു മുഖ്യമന്ത്രിപദം ലഭിച്ചതെന്ന രജനീകാന്തിന്റെ പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ച് അണ്ണാഡിഎംകെ. ഇന്നലെ പൊട്ടിമുളച്ച നേതാവല്ല പളനിസാമിയെന്നും 4 പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ കഠിന പ്രയത്നമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചതെന്നും അണ്ണാഡിഎംെക വക്താവ് ആർ.എം.ബാബു മുരുകവേൽ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി എംഎൽഎമാരും പ്രവർത്തരു ചേർന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രിയായി പളനിസാമിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. താഴെക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന നേതാവാണ് പളനിസാമി. നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കണം. അദ്ദേഹം അദ്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്നു കാലം തെളിയിക്കുമെന്നും ബാബു പറഞ്ഞു.

