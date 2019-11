ബിജെപിക്കൊപ്പം ആരും ചേരാത്തപ്പോൾ കൂടെ നിന്നതാണ്, ചതിക്കപ്പെട്ടു: ശിവസേന

മുംബൈ ∙ ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ (എൻഡിഎ) നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിൽ ബിജെപിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശിവസേന. അഭിപ്രായം പോലും തേടാതെ ശിവസേനയെ ബിജെപി പുറത്താക്കിയത് ഏകാധിപത്യ നടപടിയാണെന്നും മുഖപത്രമായ സാമ്നയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ആരോപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ടര വർഷം മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നു സേന ആവശ്യപ്പെട്ടതാണു ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കിയതും 35 വർഷത്തെ മുന്നണിബന്ധം ഇല്ലാതാക്കിയതും.

ബാൽ താക്കറെയും മറ്റുള്ളവരും മുൻകയ്യെടുത്താണ് എൻഡിഎ രൂപീകരിച്ചത്. ഹിന്ദുത്വം, ദേശീയത എന്നിവ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ആരും സംസാരിക്കാതിരുന്ന കാലത്താണ് അത്. ഇന്ന് എൻഡിഎയെ നയിക്കുന്നവർ അന്ന് എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താക്കറെയുടെ ചരമവാർഷികത്തിൽ സേനയെ മുന്നണിയിൽനിന്നു നീക്കിയതു നിന്ദ്യമായ നടപടിയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചില നേതാക്കളുടെ തൻപ്രമാണിത്തം സേന അവസാനിപ്പിക്കും. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് എതിരെയാണ് അവരുടെ പോരാട്ടം. അതു കണ്ടു ശാന്തരായി ഇരിക്കാനാവില്ല.



പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ പ്രഹ്‍ളാദ് ജോഷി, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായി ശിവസേന സഖ്യമുണ്ടാക്കിയതിനാലാണ് എൻഡിഎയിൽനിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കിയതെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാർലമെന്റിലെ രണ്ടു സഭകളിലും സേനയുടെ എംപിമാർക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തേക്ക് ഇരിപ്പിടവും പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ശിവസേന എന്താണു മുൻകാലത്തു ചെയ്തതെന്ന് അറിവില്ലാത്തിനാലാണു ബിജെപി നേതാക്കൾ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.



ഒറ്റയ്ക്കു നിലനിൽക്കാം എന്നായപ്പോൾ ആരുടെയും പിന്തുണ വേണ്ടെന്നാണു ബിജെപിയുടെ നിലപാട്. എൻഡിഎ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ലാതിരുന്ന ചില നേതാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിലെ പദവികളിലുള്ളത്. ഈ ബിജെപി നേതാക്കളിൽ ചിലർ അന്നു ജനിച്ചിട്ടു പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിജെപിയുമായി ആരും കൂട്ടുകൂടാൻ തയാറാകാതിരുന്ന സമയത്താണു ശിവസേന എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായത്. ആദ്യകാലത്തു പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം സഖ്യകക്ഷികളുമായി ആലോചിച്ചാണ് എടുത്തിരുന്നത്.



ഇപ്പോൾ മുന്നണിയിൽ കൂടിയാലോചനകളില്ല. ആരാണ് എൻഡിഎയുടെ നേതാവ്? ആരും കൂടെ നിൽക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഒപ്പം ചേർന്ന ശിവസേനയെ അവർ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയെ പിന്നിൽനിന്നു കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എൻഡിഎയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് പോലും ശിവസേനയ്ക്കു നൽകിയില്ല. താക്കറെയെ രാജ്യം മുഴുവൻ സ്മരിക്കുന്ന വേളയിലാണു നടപടിയെന്നും സാമ്നയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



