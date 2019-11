‘ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റെന്ന നിലയിലുള്ള അറിവ് പാർലമെന്റിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും’

കൊച്ചി ∙ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ പ്രൊഫഷനിൽ മാനുഷിക സ്പർശമുണ്ടാകണമെന്ന് തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ എം.പി. രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഓഡിറ്റിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ പങ്ക് വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ഐ.സി.എ.ഐ) ദക്ഷിണേന്ത്യൻ കൗൺസിലിന്റെ 51-ാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്‌ഥ നേരിടുന്ന മാന്ദ്യം മറികടക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഫലം കാണുന്നതായാണ് മനസിലാകുന്നത്. ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകളെയും സർക്കാരിനെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂ. ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് മേഖലയിൽ ലഭിച്ച അറിവുകൾ പാർലമെന്റിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഐസിഎഐ പ്രസിഡന്റ് പ്രഫുല്ല പ്രേംസുഖ് ഛാജദ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ മുന്നേറ്റം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് രീതി രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഐ.സി.എ.ഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അതുൽകുമാർ ഗുപ്ത, സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ അംഗം ബാബു എബ്രഹാം കള്ളിവയലിൽ, എസ്ഐആർസി ചെയർമാൻ ജോമോൻ കെ ജോർജ്, സെക്രട്ടറി കെ. ജലപതി, എറണാകുളം ബ്രാഞ്ച് ചെയർമാൻ പി.ആർ. ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

'ആരോഹണം - പുതിയഉൾക്കാഴ്ചകൾ; പുതിയഉയരങ്ങൾ' എന്നതാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം. കമ്പനി കാര്യമന്ത്രാലയം മേഖല ഡയറക്ടർ എം ആർ ഭട്ട്, ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റേപ്റ്റസി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗം ഡോ. മുകുളി തവിജയവാർഗിയ പദംചന്ത് ഘിൻച, ശിവജി ഭിക്കാജി സാവ്‌രെ, ഗണേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ, ആനന്ദ് ജാങ്ഗിഡ്, ജതിൻ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്നീ പ്രഗത്ഭരായ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ആഗോള പ്രക്ഷുബ്ധതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മികവ് എന്ന വിഷയത്തിൽകാനറ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ടി.എൻ മനോരഹൻ സംസാരിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നിന്നുള്ള ഐസിഎഐയുടെ മുൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റുമാരായ ആർ. ബാലകൃഷ്ണൻ, ബി. പി. റാവു, ആർ ഭൂപതി, കെ. രഘു, എം. ദേവരാജറെഡ്ഡി തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു.

സിഎ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കിങ്ങും ഒബ്ജക്റ്റിവ് ചോദ്യങ്ങളും

രാജ്യത്തെ സിഎ വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കിങ് സംവിധാനവും ഒബ്ജക്റ്റിവ് മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കിയെന്ന് ഐസിഎഐ പ്രസിഡന്റ് പ്രഫുല്ല പ്രേംസുഖ് ഛാജദ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ സിഎ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തദ്ദേശീയ പരീക്ഷകൾ പാസാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിഎഐയും കുവൈറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭ അംഗീകരിച്ചതായും ഐസിഎഐ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം, സാങ്കേതിക ഗവേഷണം, ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് എന്നീ മേഖലയിൽ ഇതോടെ ഇന്ത്യയും കുവൈറ്റും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.

ഇരുപതിനായിരത്തോളം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ വിദേശത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നതായും ഇവർക്കായി വിവിധ എംബസിയുമായി സഹകരിച്ച് ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, സ്പാനിഷ്, ജാപ്പനീസ് എന്നീ വിദേശഭാഷാ പഠനം സാധ്യമാക്കും. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയടക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അക്കൗണ്ടിങ് രംഗത്ത് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കും. യുഡിഐഎൻ നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ എന്നവകാശപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക രേഖകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒപ്പിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത ഇല്ലാതായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

