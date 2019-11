അനധികൃത കുടിയേറ്റം, വീസ പ്രശ്നം: 150 ഇന്ത്യക്കാരെ നാടുകടത്തി യുഎസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വീസ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും അനധികൃതമായി കുടിയേറിയതിനും 150 ഇന്ത്യക്കാരെ നാടുകടത്തി യുഎസ്. ഇവർ ഇന്നു രാവിലെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ വന്നിറങ്ങിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബംഗ്ലദേശ് വഴിയാണു വിമാനം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.

രാവിലെ ആറു മണിയോടെ മൂന്നാം ടെർമിനലിൽ ആണ് ഇവർ എത്തിയത്. ഇവരുടെ രേഖകളും മറ്റും പരിശോധിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. യുഎസിന്റെ സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബറിൽ 311 ഇന്ത്യക്കാരെ മെക്സിക്കോ മടക്കി അയച്ചിരുന്നു.



English Summary: 150 Indians Deported From US Over Visa Violations Land At Delhi Airport