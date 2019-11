പരാതിക്കാരിക്ക് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിത്വം; സുധാകരന് എതിരായ കേസ് ഒത്തുതീർക്കുന്നു

ആലപ്പുഴ ∙ പരാതിക്കാരിക്ക് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിത്വം നൽകി മന്ത്രി ജി. സുധാകരന് എതിരായ കേസ് ഒത്തുതീർക്കുന്നു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്നു കാട്ടി സുധാകരന് എതിരെ അമ്പലപ്പുഴ കോടതിയെ സമീപിച്ച ഉഷ സാലിയെയാണ് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ തോട്ടപ്പള്ളി മേഖല പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിനായി പ്രത്യേകയോഗം കഴിഞ്ഞദിവസം ചേർന്നിരുന്നു.

മന്ത്രിക്കെതിരായ പരാതി പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം പാർട്ടിയുമായി ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഉഷാ സാലി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

തന്റെ മുൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗമായ ഉഷാ സാലി നൽകിയ കേസിൽ അമ്പലപ്പുഴ കോടതിയിൽ നിന്ന് മന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ ജാമ്യമെടുത്തിരുന്നു. മൈക്കിലൂടെ പരസ്യമായി സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന പരാതിക്ക് തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് ഉഷ സാലി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കൊട്ടാരവളവ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഉഷയുടെ പരാതി പാർട്ടിയും പൊലീസും സ്വീകരിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് 2016ൽ അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങാൻ ഇരിക്കെയാണ് ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള നീക്കം.

സുധാകരന് എതിരെ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് നഷ്ടമായ പദവിയിലേക്ക് മൂന്നര വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഉഷാ സാലി മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. നേരത്തെ ഉഷയുടെ ഭർത്താവ് സാലിയെ പ്രതികാര നടപടിയായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നും പാർട്ടി നീക്കിയിരുന്നു.

