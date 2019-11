മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്; മോദി പവാര്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ അതൃപ്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. ഡിസംബർ ആദ്യ വാരം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പൊതുമിനിമം പരിപാടിയിൽ ശിവസേന ഉറച്ചുനിൽക്കണം. എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച ആഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് എൻസിപി നേതൃത്വം പറയുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും രാജ്യസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദി എൻസിപിയെ അഭിനന്ദിച്ചതുമെല്ലാം സംശയത്തോടെയാണ് ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും കാണുന്നത്. ഇതു മുന്നിൽ കണ്ടാകാം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രസ്താവിച്ചതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

English Summary: Congress says will form government in Maharashtra