ന്യൂഡൽഹി∙ മാവോയിസ്റ്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്‌ലാമിക തീവ്രവാദികളാണെന്ന സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനന്റെ പ്രസ്താവനയെ തള്ളി സിപിഐ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജ. മുസ്‍ലിം തീവ്രവാദികള്‍ മാവോയിസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനു തെളിവ് എവിടെയെന്ന് രാജ ചോദിച്ചു. തെളിവുണ്ടെങ്കില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് യോഗത്തില്‍ വയ്ക്കണമെന്നു രാജ പറഞ്ഞു.

പി.മോഹനന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ സിപിഎം കേന്ദ്രനേതൃത്വം നിലപാടു വ്യക്തമാക്കണം. കേരള പൊലീസ് സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണോ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കണം. മാവോയിസം വെറും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമല്ല. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വശങ്ങളുണ്ടെന്നും രാജ വിശദീകരിച്ചു.



അതേസമയം, പ്രസ്താവനയിൽ വിശദീകരണവുമായി മോഹനൻ രംഗത്തെത്തി. ഇസ്‌ലാമിക തീവ്രവാദികളെന്ന് വിളിച്ചത് എൻഡിഎഫിനെയും പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ടിനെയുമാണെന്ന് മോഹനൻ പറഞ്ഞു. ഒരു തരത്തിലും ഇസ്‌ലാം വിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടില്ല. വർഗീയ തീവ്രവാദികളും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ തുറന്നു കാട്ടുകയാണു ചെയ്തതെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ മോഹനൻ വ്യക്തമാക്കി.



എൻഡിഎഫിനെ പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ അക്കൂട്ടർ പ്രകോപിതരാവുന്നതു മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ മുസ്‌ലിം ലീഗുകാരെന്തിനാണ് എൻഡിഎഫുകാരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എൻഡിഎഫ്– പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരെ വെള്ള പൂശുന്നവരുടെ താൽപര്യം എന്തായാലും സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. മുസ്‌ലിം സമുദായം എല്ലാ കാലത്തും തീവ്രവാദത്തെ എതിർത്തു പോന്നതാണെന്ന നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെന്നും മോഹനൻ പറഞ്ഞു.



വിവാദ പ്രസംഗത്തില്‍ സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനനെ പിന്തുണച്ച് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി.ജയരാജൻ രംഗത്തെത്തി‍. മവോയിസ്റ്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ ഇസ്‌ലാമിസ്റ്റുകള്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. സമൂഹത്തോട് ബാധ്യതയുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പി.മോഹനന്‍ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞത്.

മാവോയിസ്റ്റുകളെുടേത് ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനമാണ് അത് ഒരുതരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. മതതീവ്രവാദ ആശയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ എന്നും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും പി.ജയരാജന്‍ കണ്ണൂരില്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary : D Raja against P Mohanan on his statement on islamic terrorist-maoist relationship