ഡൽഹിയിലെ ശുദ്ധജലം മോശം; റിപ്പോർട്ട് തള്ളി പുതിയ പരിശോധനയ്ക്ക്‌ സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (ബിഐഎസ്) റിപ്പോർട്ട് തള്ളി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഡൽഹി ജല ബോർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.



ഡൽഹിയിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച ശുദ്ധജലം ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് ബിഐഎസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് ശരിയല്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളും ഡൽഹി ജല ബോർഡും. റിപ്പോർട്ടിനെ ചൊല്ലി കേന്ദ്രമന്ത്രി റാം വിലാസ് പാസ്വാനും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ വാഗ്വാദമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.

റിപ്പോർട്ട് വിവാദമാവുകയും എഎപി സർക്കാരിനെതിരെ ബിജെപി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ശുദ്ധജല വിഷയത്തിൽ ബിജെപിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ യുവമോർച്ച നഗരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ജല ബോർഡ് ചെയർമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനില്ലെന്നുള്ള പോസ്റ്ററുകളും പതിച്ചു.

നഗരത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലം ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ 32 സംഘങ്ങളെയാണ് നിയോഗിക്കുക. ഇതിന്റെ ഫലം ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെ 272 വാർഡുകളിൽ നിന്ന് 5 സാംപിളുകൾ വീതം ശേഖരിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുകയെന്ന് ജല ബോർഡിന്റെ മുഖ്യ ജലപരിശോധകൻ സഞ്ജയ് ശർമ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരമുള്ള ശുദ്ധജലമാണ് ഡൽഹിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജലശുദ്ധീകരണശാല മുതൽ വീടുകളിൽ ജലമെത്തുന്നതുവരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടക്കും. സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ വിദഗ്ധരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ അഭ്യർഥിച്ചു. കേന്ദ്ര– സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ നീക്കണമെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം.

