യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സംഘം കശ്മീരിൽ നടത്തിയതു സ്വകാര്യ സന്ദർശനം: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ പോകാനായി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ‘സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിന്റെ’ ഭാഗമായാണെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രാജ്യസഭയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡി എഴുതിനൽകിയ മറുപടിയിലാണ് സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുവദിച്ച കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

‘വിവിധ പാർട്ടികളിൽ പെടുന്ന 27 യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എംപിമാരുടെ സംഘം സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജമ്മു കശ്മീരിൽ വന്നതായി അവിടത്തെ സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ നവംബർ ഒന്നു വരെയായിരുന്നു സന്ദർശനം. ഡൽഹിയിലെ ഇന്റർനാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ നോൺഅലൈൻഡ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന സംഘടനയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് സംഘം എത്തിയത്’– കേന്ദ്രമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു.



സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താനായി 22 തീവ്ര വലതുപക്ഷ വിഭാഗക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന 27 യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എംപിമാരുടെ സംഘമാണു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 5 മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു കശ്മീര്‍ നിവാസികളോട് അംഗങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചു. പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത കശ്മീരിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നു കൂലിക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവന്നെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി കഴിഞ്ഞദിവസം പാർലമെന്റിൽ ആക്ഷേപിച്ചത്.



