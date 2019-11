കശ്മീർ സാധാരണ നിലയിൽ, ഇന്റർനെറ്റ് ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കും: അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീർ സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും റദ്ദാക്കിയ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു. ‘ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിതി പൂർണമായും സാധാരണ നിലയിലാണ്. താഴ്‌വരയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം ഉടനുണ്ടാകും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ എപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കശ്മീർ മേഖലയിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അതിനാൽ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത്, സമയമായെന്നു പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനു ബോധ്യപ്പെടുപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും – അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.



ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 370 അസാധുവാക്കിയ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനു ശേഷം ഒരാൾ പോലും പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പിൽ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചു. ‘സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പിൽ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കല്ലെറിഞ്ഞ സംഭവം കഴിഞ്ഞ വർഷം 802 ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ വർഷമത് 544 ആയി കുറഞ്ഞു’– ഷാ പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചു മുതൽ, ജമ്മുകശ്മീരിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ 765 പേർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പാർലമെന്റിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു.



‘കശ്മീരിൽ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, മണ്ണെണ്ണ, എൽപിജി, അരി എന്നിവ വേണ്ടത്ര ലഭ്യമാണ്. ഏകദേശം 22 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആപ്പിൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ലാൻഡ്‌ലൈനുകളും തുറന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പത്രങ്ങളും ടിവി ചാനലുകളും കശ്മീരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പത്രങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. സ്ഥിതി എല്ലായ്പ്പോഴും സാധാരണമായിരുന്നു. കശ്മീരിനെപ്പറ്റി ലോകമെമ്പാടും പല ഊഹാപോഹങ്ങളും പ്രചരിച്ചു. പക്ഷേ കശ്മീർ സാധാരണ നിലയിലാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ ആഴ്ച ശ്രീനഗറിലെ മിക്ക വിപണികളും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തുറന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ, കടയുടമകൾ രാവിലെ രണ്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമേ വ്യാപാരത്തിനായി തുറന്നിരുന്നുള്ളൂ. ശ്രീനഗറിലെ തെരുവുകളിൽ പൊതുഗതാഗതവും താഴ്‌വരയിലെ ട്രെയിൽ സർവീസുകളും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.



ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കി ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മുന്നോടിയായി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, ഒമർ അബ്ദുല്ല, മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി എന്നിവരെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചു. ടെലിഫോൺ, ഇൻറർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. പിന്നീട് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോണ്‍ കണക്ഷനുകളും ലാൻഡ്‌ലൈൻ സേവനങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളിലെ തടസ്സം തുടരുകയാണ്.

English Summary : Situation fully normal in Jammu and Kashmir, internet to be restored soon : Amit Shah