തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്‌യു മാര്‍ച്ചിനിടെ ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംഎല്‍എ ഉള്‍പ്പെടെയുളളവര്‍ക്ക് മര്‍ദനമേറ്റതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. ആക്രോശങ്ങളുമായി ഭരണ– പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ നേര്‍‍ക്കുനേര്‍ വന്നു. സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പിടത്തിന് സമീപം കയറി പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ സഭ നിര്‍ത്തിവച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചേംബറിലെത്തി സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുമായി ചർച്ച നടത്തി. കക്ഷി നേതാക്കളെ സ്പീക്കർ ചർച്ചയ്ക്കു വിളിച്ചു. സഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കാൻ കക്ഷിനേതാക്കളോടു സ്പീക്കർ അഭ്യർഥിച്ചു. വൈകാതെ സഭാ നടപടികൾ പുനഃരാരംഭിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സഭ ഇന്നത്തേക്കു പിരിഞ്ഞു.

സഭ തടസപ്പെടുത്തിയ നാലു പേർക്കെതിരെ നടപടി ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു. റോജി എം.ജോൺ, എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി, ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ, അൻവർ സാദത്ത് എന്നിവരാണ് ഡയസിൽ കയറിയത്. നാലു പേരും സഭാ മര്യാദകൾ ലംഘിച്ചെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ച് വി.ടി.ബല്‍റാം പ്രസംഗിച്ചപ്പോള്‍ ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചുകളില്‍ നിന്ന് പരിഹാസം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുപക്ഷവും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വന്നത്.

മാര്‍ച്ചിനു നേരെ പൊലീസ് അക്രമം അന്വേഷിക്കാന്‍ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞു. കെഎസ്‌യുക്കാര്‍ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. അതിക്രൂരമായ മര്‍ദനമെന്ന് പ്രതികരിച്ച ബൽറാം, മന്ത്രി പറഞ്ഞത് പൊലീസ് ഭാഷ്യമാണെന്നും തുറന്നടിച്ചു.

