ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണം: അധ്യാപകരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

ചെന്നൈ ∙ മദ്രാസ് ഐഐടിയിലെ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ അധ്യാപകരെ വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യുന്നു. ഐഐടി ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍വച്ചാണ് ചോദ്യംചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാം തവണയാണ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.



സെന്‍ട്രല്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കൂടുതല്‍ സഹപാഠികളില്‍ നിന്ന‌ു മൊഴിയെടുക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച ചെന്നൈ നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേരെ കമ്മിഷണര്‍ ഓഫിസില്‍ വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദമായി മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു.

ഫാത്തിമ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാപ്ടോപ്, ഐപാഡ് എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി അന്വേഷണ സംഘം ഉടന്‍ കേരളത്തിലേക്കു തിരിക്കും. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധന ഫലം വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം

English Summary: Madras IIT Teachers again been interrogated by Probe Team in Fathima Latheef's Death